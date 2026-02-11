Mercoledì 11 febbraio segna un ritorno da protagonista per l’Italia nello scenario sportivo di Milano‑Cortina, con un calendario fitto di appuntamenti. Saranno nuovamente in competizione atleti di spicco come Giovanni Franzoni e le biathlete Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Nel frattempo, le coppie italiane di slittino si presentano al via con il ruolo di outsider.

Il programma sportivo azzurro

La giornata sportiva si apre con il SuperG maschile a Bormio, che vedrà scendere in pista Giovanni Franzoni, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Dominik Paris.

Nel pomeriggio, ad Anterselva, l’attenzione si sposta sul biathlon con la 15 km individuale femminile, che vedrà protagoniste Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La serata sarà dedicata allo slittino: nel doppio femminile gareggeranno Andrea Vötter e Marion Oberhofer, mentre nel doppio maschile saranno in gara Ivan Nagler e Fabian Malleier, affiancati da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. Il programma prosegue con le competizioni di curling e hockey su ghiaccio maschile.

Slittino: l’Italia punta a sorprendere nei doppi

Nel doppio di slittino, le coppie italiane affrontano la competizione con la consapevolezza di essere considerate outsider. Questo vale sia per Andrea Vötter e Marion Oberhofer nel doppio femminile, sia per Ivan Nagler e Fabian Malleier, insieme a Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio maschile.

Nonostante le aspettative esterne, il contesto altamente competitivo rende la conquista di risultati di rilievo una sfida ambiziosa.

Focus sulle discipline in gara

Il programma ufficiale della giornata prevede un ampio ventaglio di impegni per gli atleti italiani, che spaziano dalla combinata nordica allo sci alpino, dal biathlon allo slittino, passando per il curling, l’hockey su ghiaccio, lo snowboard e il pattinaggio di figura. In particolare, nel SuperG maschile, Franzoni e Paris sono annoverati tra i potenziali protagonisti, mentre Wierer e Vittozzi mirano a confermare il loro valore nel biathlon individuale. Le coppie di slittino, pur non partendo con i favori del pronostico, rappresentano una presenza significativa nella disciplina, pronte a dare il massimo.