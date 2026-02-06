Sabato 7 febbraio, in occasione di Milano‑Cortina 2026, si disputeranno le prime due manche del singolo maschile di slittino. Gli atleti italiani Dominik Fischnaller, Leon Felderer e Alex Gufler saranno tra i protagonisti in pista. L’evento sportivo sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 e disponibile in streaming su diverse piattaforme: Rai Play, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, Amazon Prime Video e Tim Vision. Per chi desidera seguire ogni istante della competizione, OA Sport offrirà una diretta live testuale.

Programma dettagliato della giornata

La prima manche del singolo maschile di slittino è fissata per le ore 17.00.

A seguire, alle ore 18.32, si terrà la seconda manche. Queste due prove rappresentano l'inizio ufficiale delle competizioni, precedendo la finale e l'assegnazione delle medaglie.

Azzurri in gara e copertura televisiva

La squadra italiana vedrà impegnati Dominik Fischnaller, Leon Felderer e Alex Gufler, tutti con l'obiettivo di ottenere un risultato di prestigio. La copertura televisiva è assicurata da Rai 2, garantendo l'accesso gratuito all'evento. Lo streaming sarà accessibile tramite Rai Play e le piattaforme a pagamento come Discovery Plus, DAZN, HBO Max, Amazon Prime Video e Tim Vision. OA Sport si occuperà di fornire una diretta testuale per aggiornare costantemente gli appassionati.

Contesto e calendario slittino

Le gare di slittino, parte integrante dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano‑Cortina, si svolgono sulla pista olimpica Eugenio Monti situata a Cortina d’Ampezzo. Il calendario prevede competizioni dal 7 al 12 febbraio 2026, con un totale di cinque eventi: singolo uomini, singolo donne, doppio uomini, doppio donne e la gara a squadre. La giornata di sabato 7 febbraio segna quindi l'avvio delle prove individuali maschili, dando il via ufficiale alle discipline dello slittino.