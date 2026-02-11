Giovedì 12 febbraio segna la conclusione del programma di slittino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con l'attesa prova a squadre. Questa competizione vedrà sfidarsi sul ghiaccio un singolo maschile, un singolo femminile, un doppio maschile e un doppio femminile.

La squadra italiana in gara

L'Italia si presenta con ambizioni di vertice. La formazione azzurra schiererà Dominik Fischnaller, Verena Hofer, una delle coppie Rieder/Kainzwalnder o Nagler/Malleier, e la formazione Voetter/Oberhofer. L'obiettivo è conquistare un risultato di prestigio nella disciplina.

Orario e modalità di visione

La staffetta a squadre di slittino è programmata per le ore 18:30. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2. Per chi preferisce lo streaming, la gara sarà disponibile su RaiPlay, RaiPlay Sport, Eurosport 1, discovery+, DAZN e HBO Max. OA Sport offrirà una diretta testuale dettagliata di ogni manche, permettendo di seguire ogni momento della gara.

Contesto e avversari

La Germania si profila come la squadra da battere, forte della sua tradizione e dei suoi atleti. Tuttavia, non si possono sottovalutare le altre nazioni che puntano al podio, tra cui spiccano Austria, Lettonia e Stati Uniti. La competizione si preannuncia intensa e avvincente.

Il calendario della disciplina

Confermando quanto previsto dal calendario ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, la staffetta a squadre di slittino si svolgerà giovedì 12 febbraio alle ore 18:30. Questo appuntamento sancisce la chiusura ufficiale delle gare di slittino, offrendo un'ultima occasione per ammirare gli atleti in azione.