Il direttore tecnico della nazionale italiana di slittino, Armin Zoeggeler, ha espresso con fermezza la sua posizione riguardo al futuro della pista di Cortina d’Ampezzo, sede di due medaglie d’oro olimpiche per l’Italia. Zoeggeler ha dichiarato: “Non succederà, perché con due ori la politica è obbligata a tenerlo aperto”. Ha quindi sottolineato l’importanza cruciale di mantenere attiva la struttura per garantire lo sviluppo degli sport invernali.

Il valore strategico della pista per le nuove generazioni

Zoeggeler ha evidenziato come “adesso una pista in casa vuol dire tanto per il futuro, soprattutto per i giovani e bob, slittino e skeleton”.

La disponibilità di un impianto nazionale di alto livello rappresenta un’opportunità fondamentale per la crescita delle nuove generazioni e per il potenziamento delle discipline sportive meno visibili ma di grande rilevanza strategica per il movimento sportivo italiano.

La pista di Cortina e il paragone con Cesana

Di fronte alla domanda sulla possibilità che la pista di Cortina possa subire un destino simile a quello di Cesana – impianto utilizzato per i Giochi di Torino e successivamente abbandonato – Zoeggeler ha fornito una risposta decisa. Ha ribadito che la politica non potrà ignorare i risultati sportivi ottenuti e sarà quindi obbligata a garantire la continuità dell’impianto. Il riferimento diretto agli ori olimpici evidenzia il peso simbolico e pratico di tali successi nel determinare le scelte istituzionali.

Armin Zoeggeler: un’eredità sportiva e un ruolo tecnico

Armin Zoeggeler è una figura di assoluto riferimento nel panorama dello slittino italiano. La sua carriera è costellata da sei medaglie individuali consecutive ai Giochi olimpici, un traguardo senza precedenti nella storia dello sport, che include due ori, un argento e tre bronzi. Dal 2014, Zoeggeler ricopre il prestigioso ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana di slittino, mettendo a disposizione la sua esperienza unica e un’autorità riconosciuta nel settore.

La pista di Cortina, che ha già ospitato le Olimpiadi invernali del 1956, è tornata al centro dell’attenzione in vista dei Giochi del 2026, offrendo un’infrastruttura moderna e competitiva. La sua conservazione è ritenuta fondamentale non solo per l’allenamento degli atleti, ma anche per la promozione e la sostenibilità a lungo termine degli sport invernali in Italia.