Maria Gasslitter è l’unica atleta italiana in gara oggi, sabato 7 febbraio, nelle qualificazioni dello slopestyle femminile alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026. La giovane azzurra affronterà due manche con l’obiettivo di rientrare tra le prime dodici atlete e accedere alla finale.

Programma e contesto della gara

La prima manche delle qualificazioni è iniziata alle 10.30, seguita dalla seconda alle 11.35. La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascuna atleta. Le prime dodici classificate accederanno alla finale, in programma lunedì 9 febbraio alle ore 12.30.

La situazione italiana

Maria Gasslitter rappresenta l’unica speranza italiana nello slopestyle femminile. Flora Tabanelli, reduce da un infortunio, ha infatti deciso di concentrarsi esclusivamente sul Big Air, disciplina che si svolgerà nella terza e ultima settimana dei Giochi, rinunciando così alla competizione dello slopestyle.

Trasmissione dell'evento

Le qualificazioni dello slopestyle femminile si svolgono a Livigno. Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 o RaiSportHD e in streaming su Rai Play, Discovery Plus, DAZN, Eurosport 1 e HBO Max. Una cronaca testuale in diretta sarà disponibile su OA Sport.