L’Italia è stata sconfitta per 2‑3 dalla Slovacchia nel suo secondo impegno nel Gruppo B del torneo olimpico di hockey su ghiaccio maschile. La partita, disputata alla Rho Ice Arena, ha evidenziato la grande intensità e tenacia degli azzurri, nonostante il risultato finale.

Un match equilibrato e combattuto

Nel primo periodo, l’Italia ha dimostrato di poter tenere testa alla Slovacchia. Nonostante un maggior numero di tiri da parte degli avversari (13 contro 8), le occasioni più significative sono state create dal Blue Team. Solo due interventi decisivi del portiere slovacco Skorvanek hanno impedito agli azzurri di portarsi in vantaggio.

Nel secondo periodo, la Slovacchia ha aumentato il ritmo, riuscendo a trovare un doppio vantaggio. Tuttavia, l’Italia non si è arresa: in power play, Bradley ha accorciato le distanze con un tap‑in, riaprendo così la partita.

Finale amaro ma prestazione incoraggiante

Nel terzo periodo, la Slovacchia ha segnato il gol che si è rivelato decisivo, portandosi sul 3‑2. Gli azzurri hanno continuato a lottare con determinazione, arrivando a sfruttare anche un power play con portiere di movimento. Gazley ha trovato il gol del pareggio con un tap‑in, ma il tempo a disposizione non è stato sufficiente per ribaltare il risultato, con la Slovacchia che ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

Nonostante la sconfitta, la squadra guidata da Jalonen ha mostrato di poter competere ad alto livello, concedendo poco spazio agli avversari e giocando alla pari con una formazione solida e organizzata.

Contesto e prospettive

Questo match segue la sconfitta iniziale per 2‑5 contro la Svezia, una partita in cui l’Italia aveva comunque offerto una prestazione notevole, anche grazie al portiere Damian Clara, autore di 46 parate con il 93% di efficacia, uscito solo per un lieve affaticamento muscolare.

Ora l’Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nel terzo e ultimo incontro del girone, con l’obiettivo di chiudere il torneo con una vittoria e continuare a sorprendere nel panorama olimpico.

Classifica e prossimi impegni

La Finlandia ha recentemente battuto la Svezia nel girone, complicando ulteriormente il cammino per la qualificazione. La classifica attuale vede Svezia e Slovacchia a tre punti, mentre Italia e Finlandia sono ancora a quota zero. L’Italia presenta una differenza reti di ‑3 (2 gol fatti, 5 subiti), mentre la Finlandia ha segnato una rete e ne ha incassate quattro.