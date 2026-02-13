La diciassettenne Lisa Francesia Boirai, originaria di Courmayeur, ha concluso la sua prima apparizione olimpica nello snowboard cross a Milano‑Cortina 2026, fermandosi agli ottavi di finale. L'atleta azzurra ha espresso grande soddisfazione e serenità al termine della competizione, definendola una “grandissima esperienza”.

La gara e le emozioni di Boirai

Boirai ha ottenuto il ventesimo tempo nella fase di qualificazione, risultato che le ha permesso di accedere direttamente agli ottavi, evitando così la seconda manche. In pista, la giovane atleta ha dato il massimo: “Grandissima esperienza, ho dato tutto e ci ho provato fino alla fine, c’ero quasi.

Mi sono divertita, è stato davvero fantastico, anche davanti alla mia famiglia. È stato davvero bello”.

Ha poi rivolto un pensiero alle sue compagne di squadra: “Michi è in forma, adesso tiferò per lei e per Sofia. Forza Italia davvero, ce la mettiamo tutta, tutto il team”.

Un punto di partenza per la carriera

Nata nel 2008, Boirai vanta già un importante palmarès, tra cui un bronzo ai Mondiali juniores di snowboard cross a Gudauri e l’esordio in Coppa del Mondo a Cervinia nel 2024. La partecipazione ai Giochi Olimpici di Milano‑Cortina 2026 rappresenta un significativo trampolino di lancio per la sua carriera, affrontata con determinazione e senza rimpianti.

Dettagli della competizione

Nella fase di qualificazione dello snowboard cross femminile, Boirai ha conquistato il ventesimo posto.

Michela Moioli si è classificata sesta, mentre Sofia Groblechner ha ottenuto la diciottesima posizione. Le finali erano previste a partire dalle ore 13:30.

La presenza di Boirai a Milano‑Cortina 2026 si inserisce nel contesto di una delegazione italiana record, composta da 196 atleti (103 uomini e 93 donne), la più numerosa mai schierata ai Giochi invernali.