L’8 febbraio 2026 segna l’inizio del gigante parallelo di snowboard al Livigno Snow Park, valido per le Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina. L’Italia schiera una squadra composta da otto atleti: quattro uomini e quattro donne. La guida della squadra maschile è affidata a Roland Fischnaller, mentre Elisa Caffont e Lucia Dalmasso si presentano come potenziali sorprese nella competizione femminile.

La squadra italiana in gara

La giornata inaugurale, con inizio alle ore 9.00, vedrà le qualificazioni femminili con la partecipazione di Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont e Sofia Valle.

Tra le atlete di punta a livello internazionale figurano la ceca Ester Ledecká, la tedesca Ramona Theresia Hofmeister, la giapponese Miki Tsubaki e l’austriaca Sabine Payer. Le atlete italiane, tuttavia, hanno dimostrato nel corso della stagione di possedere le capacità per competere per le posizioni di rilievo.

Nel settore maschile, la nazionale italiana punta su Aaron March, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller e Mirko Felicetti. Tutti questi atleti hanno ottenuto risultati significativi in Coppa del Mondo, con vittorie e piazzamenti sul podio. I principali contendenti includono gli austriaci Benjamin Karl, Andreas Prommegger, Fabian Obmann e Alexander Payer, oltre al sudcoreano Lee Sangho, allo sloveno Tim Mastnak e al tedesco Stefan Baumeister.

Programma e ambizioni olimpiche

Le qualificazioni sono previste a partire dalle ore 9.00. Le fasi finali, con il tabellone a eliminazione diretta che condurrà alle finali per le medaglie, inizieranno invece alle 13.00. La squadra italiana ha l’obiettivo di conquistare il podio, puntando al massimo risultato grazie a un gruppo di atleti che ha mostrato un eccellente stato di forma durante la stagione di Coppa del Mondo.

La condizione degli azzurri prima dei Giochi

La conferma dell’ottimo momento di forma degli atleti italiani è arrivata dalla tappa di Coppa del Mondo tenutasi a Rogla, in Slovenia, il 31 gennaio. Roland Fischnaller ha conquistato il secondo posto, ottenendo il suo quarto podio stagionale e mantenendo la testa della classifica di specialità con 443 punti, a pari merito con Benjamin Karl. Nella competizione femminile, Elisa Caffont si è classificata terza, aggiungendo il suo quinto podio stagionale.