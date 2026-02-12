Tre atleti italiani, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Filippo Ferrari, sono al via della gara di snowboardcross maschile nella tappa di Coppa del Mondo a Livigno. Tutti e tre si presentano come outsider, con Sommariva che ha ottenuto il miglior risultato stagionale tra gli italiani.

Contesto stagionale e protagonisti

La stagione ha visto finora solo due tappe di Coppa del Mondo disputate, a causa delle cancellazioni di Isola 2000 e Gudauri. A Cervinia, nella prima gara, si è assistito a un dominio francese con Jonas Chollet che si è imposto davanti al fratello Aidan e al neozelandese Adam Lambert.

In Cina, a Dongbeiya, Jakob Dusek ha vinto la prima gara precedendo Eliot Grondin e Lambert; nella seconda, Lambert ha conquistato la vittoria davanti ad Alessandro Haemmerle e Nathan Pare. Il miglior piazzamento italiano è stato il quinto posto ottenuto da Sommariva nella prima gara cinese.

Programma della giornata

La giornata di competizioni prenderà il via alle 10.00 con lo svolgimento della prima manche di qualificazione. Alle 13.45 è previsto l'inizio del tabellone a eliminazione diretta con la disputa degli ottavi di finale, mentre le finali sono in programma per le 14.56.

La stagione azzurra in Coppa del Mondo

Nel circuito di Coppa del Mondo, Sommariva si è distinto come il migliore degli italiani, raggiungendo un quinto posto a Dongbeiya.

Omar Visintin, invece, ha affrontato una stagione più complessa, senza ottenere risultati di particolare rilievo. Le cancellazioni di due tappe hanno indubbiamente reso la preparazione più articolata per gli atleti azzurri.