Sofia Goggia ha affrontato una giornata complessa nella discesa libera valida per la combinata a squadre alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. Una caduta ha seriamente compromesso la sua prova e, di conseguenza, le speranze di medaglia per la squadra azzurra.

Ai microfoni della Rai, la campionessa ha ammesso una difficoltà nel concentrarsi: “Sicuramente oggi non sono riuscita a entrare in gara con lo stesso focus dell’altro giorno. Nonostante stamattina mi sentissi molto bene, anche in riscaldamento, non ho ricreato la tensione e l’adrenalina della discesa di due giorni fa”.

La sciatrice ha poi espresso rammarico per la compagna di squadra: “Mi dispiace tanto per Lara perché le ho precluso la possibilità di provare anche la pista per lo slalom e fare una combinata insieme. Se mi stai sentendo, scusami”.

Le conseguenze della caduta

La caduta di Goggia nella discesa libera ha avuto ripercussioni immediate sulla combinata a squadre. La sua uscita di scena ha impedito a Lara Della Mea di cimentarsi nella prova tecnica, compromettendo di fatto la partecipazione della squadra italiana. La sciatrice ha manifestato il proprio dispiacere con sincera emotività, porgendo scuse pubbliche alla compagna di squadra.

Recupero e obiettivi per il Super‑G

Riguardo al Super‑G in programma giovedì, Goggia ha dichiarato: “Alle Olimpiadi è sempre una gara difficile, può andare bene come andare male.

Oggi riposerò un pochino, cercherò di recuperare le energie, riposo in vista di giovedì. Finora è andata bene, vediamo di divertirci”. Ha ribadito l’importanza di una corretta gestione della gara: “Iniziare con una medaglia ha aiutato, anche se la gestione della giornata è stata particolarmente impattante sulle giornate. Sono arrivata al cancelletto e non sono proprio riuscita a ricreare la tensione giusta che mi serve per performare al meglio in gara. Era come se fossi un pochino stanca. Ora ho un giorno per recuperare e poi ce la metteremo tutta. Scusa ancora, Lara”.

La consapevolezza dell’importanza del recupero fisico e mentale ha spinto Goggia a scegliere un giorno di riposo per ricaricare le energie in vista del Super‑G. Ha sottolineato come la gestione della tensione e dell’adrenalina siano elementi fondamentali per una prestazione di alto livello in una competizione olimpica.