Giovedì 12 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, è in programma la finale dei 5.000 metri femminili di speed skating. L’evento si svolgerà alle ore 16.30 e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming.

Orario e modalità di visione

La finale dei 5.000 metri femminili di speed skating è prevista per le ore 16.30. La diretta televisiva sarà disponibile su Rai 2 HD e RaiSport HD, in chiaro. In streaming, la gara sarà visibile su Rai Play, Rai Play Sport 1‑3 (gratis), e per gli abbonati su Eurosport 1‑2, Discovery+, DAZN e HBO Max.

Inoltre, OA Sport garantirà una diretta live testuale per seguire la gara in tempo reale.

Contesto e calendario completo

Il 12 febbraio rappresenta una delle tappe centrali del programma di speed skating alle Olimpiadi di Milano‑Cortina. La giornata è dedicata alla prova dei 5.000 metri femminili, che segue le gare precedenti: 3.000 metri donne (7 febbraio), 5.000 metri uomini (8 febbraio), 1.000 metri donne (9 febbraio) e 1.000 metri uomini (11 febbraio). Dopo la gara di giovedì, il programma proseguirà con i 10.000 metri uomini (13 febbraio), i 500 metri uomini e la team pursuit donne (14 febbraio), i 500 metri donne e team pursuit uomini (15 febbraio), fino alle finali della mass start (21 febbraio).

Copertura dell’evento

Il calendario dettagliato dello speed skating conferma che giovedì 12 febbraio è riservato alla finale dei 5.000 metri femminili, con inizio alle ore 16.30. La copertura televisiva e streaming è ampia, grazie alla collaborazione tra Rai, Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max e OA Sport.

Il programma completo delle gare di speed skating, con orari e modalità di visione, è disponibile sul sito OA Sport, che offre anche una diretta testuale per seguire ogni fase della competizione.