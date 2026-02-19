Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 vedranno protagonista lo speed skating femminile con la finale dei 1500 metri. La competizione è fissata per venerdì 20 febbraio, come confermato dai calendari ufficiali.

Programma della finale dei 1500 metri femminili

La finale dei 1500 metri femminili di speed skating si svolgerà venerdì 20 febbraio. La gara è in programma tra le 16.30 e le 18.20, secondo il calendario pubblicato. Nello stesso arco temporale si terranno anche altre discipline olimpiche, tra cui curling, short track e hockey su ghiaccio.

La competizione dei 1500 metri

La gara dei 1500 metri femminili è uno degli eventi più attesi nel programma dello speed skating. Le atlete si sfideranno per conquistare uno dei titoli olimpici più ambiti della disciplina. La giornata si preannuncia ricca di eventi ed emozioni per tutti gli appassionati degli sport invernali.

Il calendario dello speed skating

Il calendario delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prevede diversi appuntamenti dedicati allo speed skating. La finale dei 1500 metri femminili si inserisce in un contesto di grande interesse sportivo, con la partecipazione delle migliori atlete internazionali pronte a dare il massimo.