L’Italia ha conquistato l’accesso alla finale del team‑pursuit maschile di speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella semifinale, il terzetto azzurro, composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti (con Riccardo Lorello come riserva), ha avuto la meglio sui Paesi Bassi. Ora gli atleti italiani affronteranno gli Stati Uniti nella finale per la medaglia d’oro, in programma martedì 17 febbraio alle ore 16.28.

La semifinale contro i Paesi Bassi

In semifinale, l’Italia ha prevalso sui Paesi Bassi grazie a una prestazione solida.

Dopo una prima fase in cui gli avversari olandesi hanno messo in difficoltà gli azzurri, Ghiotto, Giovannini e Malfatti hanno preso il controllo della gara. Hanno chiuso con il tempo di 3’38"88, ottenendo un vantaggio di 1,79 secondi sui rivali.

La finale per l’oro contro gli Stati Uniti

Gli avversari nella finale per la medaglia d’oro saranno gli Stati Uniti, attuali campioni del mondo. Gli americani hanno dominato la propria semifinale contro la Cina con un tempo di 3’44"29, mostrando di aver risparmiato energie in vista dell’atto conclusivo. L’incontro decisivo si svolgerà sul ghiaccio di Milano. L’Italia avrà poche ore per recuperare prima di giocarsi l’oro, un traguardo che manca da venti anni, dall’impresa di Torino 2006.

Dove seguire la gara in diretta

La finale del team‑pursuit maschile sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2, in chiaro e gratuitamente. In streaming, l’evento sarà disponibile su Rai Play (gratuito) e, per gli abbonati, su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. OA Sport garantirà una diretta testuale dell’evento.

Contesto e precedenti del team‑pursuit

Il team‑pursuit maschile rappresenta una delle gare più attese dello speed skating. L’Italia torna a contendersi la medaglia d’oro venti anni dopo il successo ottenuto a Torino 2006. Gli Stati Uniti, campioni del mondo in carica, rappresentano un avversario di altissimo livello. Tuttavia, il pubblico di casa e la buona forma degli azzurri alimentano le speranze di un risultato storico per lo sport italiano.