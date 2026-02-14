Domenica 15 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 vedranno protagonista lo speed skating con due eventi di rilievo: i quarti di finale del team pursuit maschile e la finale dei 500 metri femminili. L’Italia schiererà il terzetto composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti per la gara a squadre, mentre Serena Pergher sarà impegnata nei 500 metri individuali.

Programmazione televisiva e streaming

La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 e Rai Sport HD, con possibili alternanze di palinsesto. Per chi preferisce lo streaming, le opzioni includono Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN.

OA Sport offrirà inoltre una diretta testuale per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

Gli appuntamenti chiave della giornata

Alle ore 16.00 si svolgeranno i quarti di finale del team pursuit maschile, con la squadra italiana pronta a scendere sul ghiaccio. Successivamente, alle ore 17.03, si terrà la finale dei 500 metri femminili, che vedrà competere Serena Pergher.

Il contesto delle gare

Il team pursuit maschile è una disciplina collettiva che richiede grande coordinazione e strategia, con tre atleti che si alternano per ottenere il tempo migliore. La partecipazione di Ghiotto, Giovannini e Malfatti sottolinea l'impegno italiano in questa specialità. Nei 500 metri femminili, Serena Pergher punterà sull'esplosività e la precisione necessarie per eccellere in una delle distanze più brevi dello speed skating.

Il calendario ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prevede un ricco programma di gare di speed skating, sia individuali che a squadre, distribuite tra Milano e Cortina. Le discipline includono i 500m, 1000m, 1500m, 3000m (donne), 5000m, 10000m (uomini), team pursuit e mass start, offrendo un totale di quattordici eventi per atleti e atlete.