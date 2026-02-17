È stato ufficializzato il quartetto che rappresenterà l’Italia nella staffetta femminile 4x6 km di biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La gara si terrà mercoledì 18 febbraio alle ore 14.45 ad Anterselva. La FISI ha confermato la composizione della squadra, escludendo Rebecca Passler. Quest'ultima, pur rientrata nel gruppo dopo l'annullamento della sospensione legata alla positività al letrozolo, non prenderà parte alla competizione, concludendo la sua esperienza olimpica senza gareggiare.

Le quattro atlete scelte per la staffetta sono, nell’ordine di frazione: Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi.

Wierer e Vittozzi rappresentano i punti fermi del team azzurro. Sarà cruciale il contributo di Auchentaller nella frazione d’apertura e di Carrara al poligono per mantenere vive le speranze di medaglia.

Contesto e motivazioni

Rebecca Passler era rientrata nel gruppo solo il giorno precedente alla decisione, dopo aver svolto i primi allenamenti in loco. Il suo rientro è avvenuto a seguito dell’annullamento della sospensione per la vicenda legata alla positività al letrozolo. Tuttavia, non è stata inserita nel quartetto e non è qualificata per la Mass Start, chiudendo così la sua partecipazione ai Giochi senza gare.

La vicenda del letrozolo

Passler era risultata positiva al letrozolo in un controllo antidoping effettuato fuori dalle competizioni, pochi giorni prima dell’inizio dei Giochi. La sua esclusione dalla staffetta segue dunque una vicenda complessa, che ha visto l’atleta rientrare in gruppo solo in extremis, senza però riuscire a partecipare alla competizione principale.