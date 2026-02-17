La staffetta maschile di biathlon, in programma ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026 e disputata ad Anterselva, ha visto la Francia imporsi con autorità. Al secondo posto si è classificata la Norvegia, seguita dalla Svezia. L’Italia, invece, ha vissuto una giornata difficile, chiudendo la competizione al quattordicesimo posto con un ritardo di oltre quattro minuti rispetto alla squadra vincitrice.

La gara e le posizioni di vertice

Il quartetto francese ha conquistato la medaglia d'oro, precedendo la Norvegia staccata di 9,8 secondi e la Svezia, terza a 57,5 secondi.

Gli azzurri hanno accusato un ritardo significativo fin dalla prima frazione, che al traguardo è diventato di 4 minuti e 26 secondi rispetto alla squadra vincente, evidenziando le difficoltà incontrate lungo il percorso.

Contesto e condizioni di gara

La competizione si è svolta ad Anterselva, dove le condizioni del tracciato e la pressione della competizione hanno giocato un ruolo importante sulle prestazioni degli atleti. La Francia ha confermato le aspettative della vigilia, mentre l’Italia non è mai riuscita a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice, mostrando un passo non sufficiente per competere con le prime nazioni.

Dettagli della competizione

La vittoria della Francia è stata siglata dal quartetto composto da Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet ed Éric Perrot, con un tempo complessivo di 1h19’55"2.

L’Italia ha concluso la sua prova al quattordicesimo posto, accusando un distacco di 4’28" dalla vetta. La gara è stata ulteriormente condizionata da condizioni meteorologiche avverse: una nevicata notturna ha reso il tracciato lento e la neve asciutta tendeva ad attaccarsi agli sci, penalizzando in modo particolare la squadra italiana nella sua performance complessiva.