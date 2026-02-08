Ad Anterselva, domenica 8 febbraio, prende il via la staffetta mista di biathlon, prima gara del programma olimpico ai Giochi Invernali di Milano‑Cortina 2026. L’Italia, davanti al pubblico di casa, si presenta con fiducia grazie a una stagione di alto livello e al recente successo nella staffetta mista di Coppa del Mondo a Nove Mesto.

Il contesto e le aspettative per l'Italia

Il quartetto azzurro, composto da Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, arriva all’appuntamento forte di continuità di risultati, vittorie e podi in Coppa del Mondo.

Questi successi hanno riportato l'Italia tra le nazioni di riferimento del biathlon. A Nove Mesto, la squadra ha conquistato la vittoria nella staffetta mista, primo successo in questo format dopo oltre sei anni, dimostrando grande compattezza e autorevolezza.

Le avversarie e il pronostico

La Francia è considerata la favorita per la medaglia d’oro, grazie a un quartetto completo e di alto livello composto da Éric Perrot, Lou Jeanmonnot, Julia Simon e Quentin Fillon Maillet. Anche la Svezia, con Hanna Öberg e Sebastian Samuelsson, è tra le principali contendenti. L’Italia, forte del recente successo e del fattore campo, non si nasconde e punta a inserirsi nella lotta per il podio.

Dettagli sulla gara e precedenti

La staffetta mista di biathlon si disputerà domenica 8 febbraio alle ore 14.05 ad Anterselva, presso l’Anterselva Biathlon Arena, e vedrà in gara ventuno squadre nazionali. Il format prevede due frazioni maschili seguite da due femminili, con ogni atleta impegnato su 6 chilometri (tre giri da 2 km).

In Coppa del Mondo, l’Italia ha già ottenuto quattro vittorie nel format a quattro frazioni, tre delle quali con la formazione attuale, confermando il valore del gruppo. Il successo a Nove Mesto ha rappresentato una significativa rivincita sulla Francia e ha rafforzato le ambizioni azzurre in vista dell’Olimpiade.