La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha centrato un risultato storico alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. Le azzurre si sono imposte per 3‑2 sul Giappone, ottenendo per la prima volta nella loro storia il pass per i quarti di finale.

Cronaca della partita

Le azzurre hanno iniziato con grande determinazione, sbloccando il risultato al 13’ del primo periodo grazie a un tiro preciso di Fantin su ripartenza. Il raddoppio è arrivato al 19’ con un power‑play ben sfruttato, ancora con Fantin protagonista. Il Giappone ha reagito nella seconda ripresa con Ukita, che ha riaperto la partita al terzo minuto.

Poco dopo, il portiere italiano ha compiuto un vero e proprio miracolo, respingendo un tentativo avversario che sembrava destinato al gol. Nel terzo tempo, Della Rovere ha calato il tris azzurro sfruttando un errore difensivo nipponico. Il Giappone ha accorciato nuovamente le distanze a dodici secondi dalla sirena, ma l’Italia ha resistito fino al fischio finale, scatenando l’entusiasmo nell’Arena di Santa Giulia.

Contesto e prossimo impegno

La vittoria è maturata nel Gruppo B, dove solo le prime tre classificate accedono ai quarti di finale. Le azzurre torneranno in campo domani, martedì 10 febbraio, alle ore 16.40 contro la Germania, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nella classifica del girone.

Il significato della vittoria

Il successo contro il Giappone rappresenta il secondo storico trionfo per l’Italia femminile in questo torneo olimpico, dopo la vittoria inaugurale contro la Francia. Le azzurre, che tornano ai Giochi a vent’anni di distanza da Torino 2006, hanno dimostrato una crescita significativa e una mentalità competitiva che le ha portate a superare il girone e accedere per la prima volta ai quarti di finale.