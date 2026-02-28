Emma Aicher ha conquistato il primo Super‑G di Soldeu con una prestazione dominante, lasciando le avversarie a notevole distanza. La 22enne tedesca, nata a Sundsvall, ha ottenuto il suo quinto successo in Coppa del Mondo, il terzo nella specialità, infliggendo distacchi significativi.

La gara e i distacchi

Aicher ha costruito il suo successo nella parte alta del tracciato, eccellendo nei tratti di scorrimento e mantenendo alta la velocità nei curvoni tecnici. La seconda classificata, Alice Robinson, ha concluso a 88 centesimi, mentre Corinne Suter, vincitrice della discesa del giorno precedente, si è piazzata terza a 98 centesimi.

Completano la top five Ester Ledecka (+1,14) e Kajsa Vickhoff Lie (+1,17).

Le azzurre in difficoltà

Giornata difficile per le atlete italiane. Sofia Goggia, la migliore delle azzurre, ha chiuso al sesto posto con un ritardo di 1,32 secondi da Aicher. Federica Brignone ha commesso diversi errori, terminando quindicesima a 2,17 secondi. Elena Curtoni e Roberta Melesi si sono classificate rispettivamente diciassettesima e diciottesima, con ritardi di 2,51 e 2,58 secondi.

Classifiche e prospettive

La vittoria di Aicher riapre la corsa alla Coppa di specialità. Sofia Goggia mantiene la leadership con 320 punti, ma Alice Robinson si avvicina a 300, mentre Aicher sale a 224. Nella classifica generale, Mikaela Shiffrin guida con 1.133 punti, seguita da Rast (963) e Aicher (834).

Il secondo Super‑G in programma a Soldeu potrebbe rivelarsi decisivo per l'assegnazione della sfera di cristallo.

Recupero e segnali per il futuro

La gara di Soldeu rappresentava il recupero del Super‑G cancellato a Zauchensee. Aicher ha dominato con quasi un secondo di vantaggio su Robinson e Suter. Goggia, pur scivolata al sesto posto, ha mantenuto il pettorale rosso di leader della specialità, con un vantaggio ridotto a venti punti. Brignone, tornata in gara nonostante i dolori alla gamba sinistra, ha chiuso quindicesima dopo un errore al cambio di pendenza, ma la sua prestazione è stata considerata un segnale positivo in vista del finale di stagione.