La seconda semifinale della Supercoppa di pallavolo maschile a Trieste metterà di fronte per la prima volta nella storia della competizione la Cucine Lube Civitanova e la Rana Verona. Il match è in programma sabato 28 febbraio non prima delle 18.00, visto che in precedenza si gioca la prima semifinale tra Itas Trentino e Sir Susa Scai Perugia. Una sfida che intreccia i percorsi recenti delle due formazioni: i marchigiani si presentano da vincitori della Coppa Italia 2024/25, mentre gli scaligeri hanno disputato la finale della stessa edizione e sono reduci dal trionfo nell’edizione 2025/26.

Il match tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Forma e ambizioni delle due squadre

Civitanova punta con decisione su questo torneo: dopo l’eliminazione nei Quarti di Coppa Italia, la Supercoppa rappresenta un’occasione concreta per rilanciarsi e mettere in bacheca un trofeo che a Civitanova manca dal 2014, nonostante diverse finali sfumate. La Lube ha già conquistato quattro volte la manifestazione e vuole tornare protagonista anche in questo contesto. Verona, dal canto suo, arriva con entusiasmo la vittoria della Coppa Italia a Bologna, che ha rafforzato consapevolezza e ambizioni.

Tuttavia, le gare da dentro o fuori contro i marchigiani hanno spesso sorriso ai cucinieri, e anche i due precedenti stagionali, entrambi favorevoli a Civitanova, invitano alla prudenza in casa scaligera.

Precedenti ed ex del match

Il bilancio storico è netto: 57 precedenti complessivi, con 47 successi della Lube e 10 di Verona. Una sfida spesso determinante negli ultimi anni, visto che le due squadre si sono affrontate anche nella Finale di Coppa Italia 2024/25, risolta al tie-break in favore dei marchigiani, oltre a incroci frequenti nei Play Off Scudetto e nei Play Off per il 5° posto. Tra i gialloblù figurano tre ex Civitanova: Micah Christenson ha vestito la maglia di Civitanova per tre stagioni, dal 2015/16 al 2017/18; Francesco D’Amico ha fatto parte del roster marchigiano nel 2019/20 e nel 2022/23; Marco Vitelli ha militato nella Lube dal 2013/14 al 2015/16.