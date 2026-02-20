Questo weekend si gioca la penultima giornata di regular season della Superlega di pallavolo maschile. Oltre all’anticipo tra Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia, il calendario prevede un altro big match, quello tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino, in programma PalaBanca Sport domenica 22 febbraio alle ore 18.00. Una sfida che potrebbe essere determinante per gli accoppiamenti dei play-off scudetto, visto che Piacenza è quinta in classifica, ma distante solo quattro punti da Trento e uno da Modena. Un successo del team di casa potrebbe quindi lasciare spazio per una rimonta nell’ultima giornata.

Il match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Lo stato di forma di Piacenza e Trento

Entrambe le squadre stanno vivendo un momento altalenante, con vittorie importanti ma anche sconfitte pesanti. Piacenza si presenta comunque all’appuntamento con il morale alto dopo aver staccato il pass per i Quarti di CEV Cup, eliminando i polacchi dello JSW Jastrzebski Wegiel al termine di una doppia sfida di grande spessore tecnico. Sul versante opposto, Trento arriva dalla trasferta di Ankara, dove è stata sconfitta dallo Ziraat Bankasi Ankara nell’ultima gara della Pool A di CEV Champions League.

Un ko che ha relegato i dolomitici al secondo posto del girone, costringendoli a passare dalla Fase Play Off per conquistare l’accesso ai Quarti.

Precedenti ed ex della partita

I numeri dei confronti diretti raccontano una tradizione favorevole a Trento: su 28 precedenti complessivi, sono 22 i successi dei dolomitici contro i 6 di Piacenza. L’incrocio assume ulteriore significato perché rappresenta il remake della Semifinale di Coppa Italia disputata a Bologna appena due settimane fa, match che in quell’occasione premiò proprio Trento al tie-break. Tre ex trentini nella metà campo emiliana: Gianluca Galassi ha vestito la maglia gialloblù nella stagione 2014/15, Domenico Pace nel biennio 2022/23 e 2023/24, mentre in panchina Dante Boninfante ha avuto un passato trentino dal 2017 al 2020.