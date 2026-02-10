Gianmarco Tamberi, figura di spicco nel panorama del salto in alto, detentore del titolo olimpico e mondiale, ha manifestato con fermezza l'intenzione di prolungare la sua carriera agonistica fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La sua incrollabile determinazione e la sua innata capacità di affrontare e superare nuove sfide sono aspetti che ha più volte messo in risalto in diverse apparizioni pubbliche.

Motivazioni personali e nuovi traguardi

Nel corso del mese di luglio del 2025, Tamberi aveva rivelato che la decisione di proseguire la sua attività sportiva fino al 2028 era stata presa in un momento di riflessione improvvisa, stimolata dall'annuncio dell'arrivo della sua primogenita.

In quella circostanza, aveva condiviso pubblicamente le sue emozioni: “La scelta era tra smettere o continuare per quattro anni. Quando Chiara mi ha detto che aspettavamo una bambina mi ha dato la forza di reagire, di andare avanti, di riprovarci, di far vedere che le difficoltà si affrontano”. Aveva inoltre aggiunto che “sarà un percorso molto lungo, molto difficile, ma ne vale la pena”, sottolineando il valore intrinseco di questo impegno.

Preparazione atletica e prospettive future

Tamberi ha costantemente ribadito che il suo più grande desiderio è quello di presentarsi ai nastri di partenza di Los Angeles nella sua condizione atletica ottimale, con l'ambizione di “cercare di fare quello che non ho potuto fare a Parigi”.

Ha opportunamente precisato che una dichiarazione esplicita di voler vincere potrebbe essere interpretata come una mancanza di rispetto nei confronti degli avversari, ma ha confermato di essere impegnato in un lavoro costante volto a trasformare questo sogno in una concreta realtà.

Questi elementi convergono nel confermare la coerenza del suo approccio: una preparazione meticolosa e attenta, supportata da motivazioni personali di profonda rilevanza, con l'obiettivo primario di raggiungere il massimo della forma fisica e mentale in vista dell'appuntamento di Los Angeles.