Il ranking WTA, aggiornato al termine del WTA 1000 di Dubai, vede Jasmine Paolini guadagnare una posizione e salire al settimo posto mondiale. Elisabetta Cocciaretto, invece, scende al quarantunesimo posto, uscendo così dalla top 40.

Movimenti in vetta e tra le italiane

Jasmine Paolini supera la russa Mirra Andreeva, che scivola all’ottavo posto. Questa rappresenta l’unica variazione nella top ten rispetto alla settimana precedente. Elisabetta Cocciaretto perde una posizione e si attesta al numero quarantuno con 1.290 punti.

Altre italiane nella classifica

Nella classifica mondiale, tra le prime duecento posizioni, Lucrezia Stefanini perde due gradini e si posiziona al centotrentanovesimo posto. Lucia Bronzetti ne cede tre, attestandosi centoquarantatreesima. Nuria Brancaccio perde una posizione ed è centosessantacinquesima, mentre Lisa Pigato scende di tre posti, occupando il centonovantaseiesimo.

Confronto con aggiornamenti precedenti

Rispetto all’aggiornamento del diciannove gennaio, quando Paolini era ottava con 4.267 punti e Cocciaretto cinquantasesta con 1.099 punti, la situazione si è invertita. Paolini ha recuperato terreno, mentre Cocciaretto ha perso posizioni e punti. In quel ranking, Paolini era stata superata da Mirra Andreeva, mentre Cocciaretto aveva beneficiato del successo a Hobart per salire di ventiquattro posizioni.