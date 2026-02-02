Nel ranking mondiale WTA aggiornato lunedì 2 febbraio, Aryna Sabalenka conserva la prima posizione. Elena Rybakina avanza al terzo posto, mentre Jasmine Paolini si conferma nella top‑10.

La classifica generale

Aryna Sabalenka guida la graduatoria con 10.990 punti. Alle sue spalle si trova Iga Swiatek con 7.978 punti. Elena Rybakina sale al terzo posto con 7.610 punti, avvicinandosi alla polacca pur restando distante dalla leader.

Le italiane in evidenza

Jasmine Paolini occupa l’ottava posizione con 4.267 punti, confermandosi tra le dieci migliori al mondo.

Tra le altre azzurre nella top‑100, Elisabetta Cocciaretto è 51ª con 1.099 punti. Seguono Lucia Bronzetti 110ª (688 punti), Lucrezia Stefanini 140ª (527), Nuria Brancazzio 166ª (430), Lisa Pigato 191ª (374), Silvia Ambrosio 203ª (351), Camilla Rosatello 221ª (323), Jessica Pieri 248ª (285) e Dalila Spiteri 272ª (249 punti).

Contesto e prospettive

Il ranking riflette gli esiti dell’Australian Open 2026. Rybakina, vincitrice del torneo, guadagna posizioni ma non scalfisce la leadership di Sabalenka. Paolini, eliminata al terzo turno, mantiene salda la sua posizione tra le migliori dieci.

Stabilità ai vertici

La classifica del 2 febbraio conferma la stabilità della bielorussa al vertice, con 10.990 punti. La posizione di Paolini tra le top‑10 è consolidata. Al 12 gennaio, Sabalenka era già saldamente al comando, seguita da Swiatek e Gauff, mentre Paolini era settima.