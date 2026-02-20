Andrea Kimi Antonelli ha concluso in testa il terzo e ultimo giorno dei test prestagionali di Formula 1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain, in vista dell’avvio del Mondiale 2026. Il giovane pilota della Mercedes ha stabilito il miglior tempo con 1’33”669, precedendo i compagni di scuderia George Russell e Lewis Hamilton.

Antonelli protagonista nell'ultima giornata

Il pilota Mercedes ha fermato il cronometro sull’1’33”669, confermando la competitività della Mercedes nella simulazione di time-attack. Alle sue spalle, Russell e Hamilton hanno completato una tripletta per la scuderia tedesca.

Altri team, invece, si sono concentrati principalmente sul passo gara e sulle simulazioni di long run.

Condizioni e programma della sessione

La sessione odierna, iniziata alle 8 e conclusasi alle 17 con una pausa pranzo tra le 12 e le 13, si è svolta in condizioni climatiche calde. L’asfalto ha raggiunto i 42°C, mentre la temperatura dell’aria si è attestata sui 26°C. La Ferrari ha dedicato l’intera giornata a Charles Leclerc, mentre Aston Martin ha comunicato che Lance Stroll avrebbe potuto effettuare solo brevi run a causa di un problema alla batteria, con disponibilità limitata di ricambi.

Dettagli sui test invernali

Questi test si inseriscono nel quadro della seconda e ultima sessione di prove invernali, tenutasi dal 18 al 20 febbraio sul circuito di Sakhir.

Il Mondiale 2026 prenderà il via l’8 marzo in Australia. Durante la prima giornata, George Russell aveva ottenuto il miglior tempo con 1’33”459, seguito da Piastri e Leclerc. Nella giornata conclusiva, Antonelli ha chiuso al comando con 1’33”669, davanti a Russell e Hamilton, quest’ultimo autore di 138 giri prima di un problema tecnico.