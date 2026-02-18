George Russell ha concluso in testa la prima giornata dei test pre-stagionali di Formula 1 a Sakhir, segnando un tempo di 1’33”459. Il pilota della Mercedes è risultato appena 10 millesimi più veloce di Oscar Piastri. La sessione, tenutasi sul circuito del Bahrain International Circuit, ha visto emergere la competitività di Mercedes e McLaren, mentre la Ferrari ha focalizzato la propria attività sullo sviluppo aerodinamico della SF-26.

Test F1 in Bahrain: i protagonisti

Il primo giorno di test a Sakhir ha visto George Russell (Mercedes) primeggiare con il crono di 1’33”459, precedendo di un soffio Oscar Piastri (McLaren).

Al terzo posto si è classificato Charles Leclerc (Ferrari), a 0”280 dal leader, seguito da Lando Norris (McLaren) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari) ha ottenuto il sesto tempo, accusando un ritardo di 0”840, dopo aver dedicato gran parte della giornata a test aerodinamici sulla sua vettura.

Sviluppo e prestazioni in pista

La giornata è stata caratterizzata da un intenso lavoro in pista. La Mercedes ha trovato un assetto ottimale per Russell, permettendogli di chiudere in testa. La McLaren ha confermato la sua ottima competitività con Piastri e Norris. La Ferrari, invece, ha scelto di concentrarsi sull'aerodinamica: Hamilton è stato impegnato in test specifici sulla SF-26, spesso ricoperta di vernice per analizzare i flussi d'aria.

Analisi della prima giornata

Russell ha superato Piastri soltanto negli ultimi minuti della sessione, stabilendo il miglior tempo con un margine minimo. Hamilton, pur non figurando tra i più veloci, ha dedicato gran parte del pomeriggio a test aerodinamici, confermando la strategia della Ferrari di privilegiare lo sviluppo tecnico rispetto alla prestazione pura.

La classifica completa del pomeriggio vede Russell al comando (1’33”459), seguito da Piastri (+0”010), Leclerc (+0”280), Norris (+0”593), Antonelli (+0”699), Hamilton (+0”840), Sainz (+1”654), Colapinto (+1”795), Bortoleto (+1”804) e altri piloti nelle posizioni successive.

La giornata di test ha fornito indicazioni significative: la Mercedes sembra aver raggiunto un buon equilibrio, la McLaren conferma la sua competitività, mentre la Ferrari punta a perfezionare l'aerodinamica in vista della stagione imminente.