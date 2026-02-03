Un tifoso dell’Inter è stato trasferito dall’ospedale di Cremona a quello di Modena, dove si trova ricoverato in condizioni critiche a seguito delle gravi lesioni riportate alla mano. L’uomo, un quarantenne romagnolo incensurato e socio dell’Inter Club San Marino, è accusato di aver lanciato un petardo durante la partita Cremonese‑Inter. L’ordigno è esploso vicino al portiere Emil Audero, provocandogli uno stordimento e una lesione alla coscia destra. Le indagini della Digos, che sta analizzando le immagini dello stadio Zini, sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Identità del tifoso e dinamica dell’incidente

Il tifoso, identificato già allo stadio, è un quarantenne romagnolo, incensurato e socio dell’Inter Club San Marino. È stato denunciato a piede libero per detenzione di materiale esplodente. Le sue condizioni restano critiche, essendo stato sottoposto a una serie di operazioni alla mano lesionata dall’esplosione del petardo lanciato durante la partita.

Conseguenze dell’episodio e sviluppo delle indagini

La Digos della questura di Cremona sta esaminando le immagini registrate dalle telecamere dello stadio Zini per accertare le responsabilità dell’accaduto. Il tifoso è stato denunciato, ma non è stato arrestato. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Dettagli sull’accaduto e sul ferimento

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo non appartiene a gruppi organizzati. Il petardo esploso vicino ad Audero ha causato una lesione lacero-contusa alla coscia destra del portiere, che è rimasto stordito per alcuni minuti, determinando la sospensione della partita. Il tifoso si sarebbe ferito gravemente alla mano nel tentativo di lanciare un secondo ordigno, che gli è esploso tra le dita, provocandogli lesioni serie alle falangi di due dita. La sua posizione è al vaglio: è improbabile che venga arrestato, ma è certa la denuncia e l’applicazione del Daspo.