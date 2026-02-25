La nazionale italiana di tiro a volo ha inaugurato la stagione 2026 con un importante raduno al Tav Umbriaverde‑Todi di Massa Martana (Perugia), un evento che si protrarrà fino al 1° marzo. L’iniziativa, promossa dal direttore tecnico Marco Conti, riunisce in un unico appuntamento i tiratori appartenenti alla sezione “Probabili Olimpici (Italia Team)”, gli atleti della “Nazionale Azzurri” e i Juniores.

Obiettivi e composizione del raduno

Il raduno è stato definito da Conti come “il primo passo ufficiale della nuova stagione”. L’intento primario è quello di valutare lo stato di forma di ciascun atleta convocato e di delineare le direttrici strategiche per l’anno in corso.

Questo periodo è cruciale poiché assegnerà le prime Carte Olimpiche valide per i Giochi di Los Angeles 2028. “Tutti, partendo dal sottoscritto ed arrivando a tutti gli atleti, ci impegneremo al massimo per non mancare questo fondamentale appuntamento. Non sarà una impresa facile, visto l’alto livello dei nostri avversari, ma come e più di sempre noi faremo il nostro”, ha dichiarato Conti, sottolineando l’impegno collettivo.

Convocati: un mix di esperienza e giovani promesse

Tra i convocati spiccano nomi di rilievo quali Silvana Maria Stanco, Daniele Resca, Alessia Iezzi, Sofia Littamè, Erica Sessa, Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis e Massimo Fabbrizi, affiancati da altri tiratori di talento.

La lista completa comprende anche i membri della Nazionale Azzurri e i Juniores, evidenziando la volontà di promuovere un percorso di crescita condiviso tra atleti di consolidata esperienza e le nuove leve emergenti.

Verso la Coppa del Mondo di Tangeri

Il primo appuntamento di rilievo della stagione sarà la tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026, che si terrà a Tangeri, in Marocco, dal 25 marzo al 3 aprile. Il raduno servirà quindi come momento fondamentale di preparazione per la squadra azzurra, in vista di questa prestigiosa competizione internazionale.

Preparazione strategica per il contesto internazionale

Storicamente, l’Italia ha spesso utilizzato raduni di questa natura per preparare le tappe di Coppa del Mondo.

Nella stagione 2025, ad esempio, la squadra si era riunita presso il Tav Umbriaverde‑Todi prima della Green Cup e del Campionato Europeo di Chateauroux, tappe determinanti per le qualificazioni olimpiche. Questi periodi di preparazione collettiva si sono dimostrati strategici per analizzare la condizione atletica degli atleti e definire le tattiche di gara più efficaci.