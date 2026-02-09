Al Palavela di Torino è stato inaugurato un allestimento espositivo dedicato al ventennale dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006. L'iniziativa trasforma gli spazi in un viaggio nel tempo per gli appassionati del pattinaggio, celebrando le imprese che hanno segnato un'epoca.

L'area interna è stata allestita come una galleria storica di immagini, un percorso che ripercorre i momenti più iconici vissuti sul ghiaccio torinese. Grazie a proiezioni e ricordi sensoriali, l'esposizione ricrea l'atmosfera magica di febbraio 2006. L'esperienza immersiva è gratuita e accessibile tramite un'app dedicata: inquadrando le immagini dei campioni, si attivano contenuti multimediali che riportano alla luce le emozioni di allora.

Protagonisti sul ghiaccio

Tra i campioni celebrati spiccano nomi leggendari: Shizuka Arakawa, medaglia d'oro nel singolo femminile, tornata al Palavela per l'occasione; Evgeni Plushenko, oro nel singolo maschile e protagonista del Gala dei Campioni; le coppie d'oro Tatiana Totmianina e Maxim Marinin, e Tatiana Nafka e Roman Kostomarov (danza su ghiaccio). Non mancano Stéphane Lambiel, medaglia d'argento e ospite speciale, l'atleta azzurra simbolo di quell'edizione Carolina Kostner, e la coppia Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio, ricordata per la sfortuna e la dignità dimostrate in gara.

Un’esperienza sensoriale e gratuita

L'allestimento al Palavela non è soltanto visivo, ma è stato progettato per coinvolgere i visitatori anche a livello sensoriale.

Proiezioni e ricordi legati alle gare di pattinaggio di figura permettono di rivivere le emozioni di quei giorni. L'accesso è gratuito: è sufficiente scaricare un'app e inquadrare le immagini dei celebri campioni per immergersi completamente nell'atmosfera olimpica.

Memoria e futuro: l'eredità olimpica di Torino

A vent'anni dai Giochi del 2006, Torino continua a valorizzare la sua eredità olimpica con iniziative che uniscono memoria e futuro. In occasione del passaggio della Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, la città ha ospitato eventi simbolici, come la staffetta in piazza Castello, con la partecipazione di protagonisti di Torino 2006 e momenti di festa collettiva. L'allestimento al Palavela si inserisce in questo contesto, contribuendo a mantenere viva la vocazione sportiva e culturale della città.