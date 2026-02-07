Si è conclusa la prima tappa del Tour of Oman 2026, partita dal Ministry of Tourism e terminata al Bimmah Sink Hole dopo 170 chilometri. La vittoria è andata a Juan Sebastián Molano, che ha conquistato la sua diciassettesima affermazione in carriera e indosserà da domani la maglia di leader della classifica generale.

La frazione è stata caratterizzata da una fuga iniziale composta da Diaz, Foura e Goszczurny, lasciata avanzare dal gruppo che ne ha comunque controllato il vantaggio. A ventiquattro chilometri dal traguardo, il tentativo è stato neutralizzato, permettendo al gruppo di preparare la volata decisiva.

La volata decisiva

Lo sprint finale ha visto Juan Sebastián Molano imporsi nettamente sul connazionale Fernando Gaviria (Caja Rural Seguros RGA), giunto secondo. Al terzo posto si è classificato il belga Gerben Thijsen (Alpecin Deceuninck). Il primo degli italiani, Stefano Oldani, ha concluso la tappa al quattordicesimo posto.

Contesto e prospettive

La vittoria di Molano segna l'inizio del Tour of Oman 2026, corsa che si svolgerà dall'7 all'11 febbraio. L'evento, giunto alla quindicesima edizione, prevede cinque tappe e la partecipazione di diciotto squadre, tra cui undici UCI WorldTeam, sei ProTeam e la selezione nazionale dell'Oman.

La prima tappa, come da previsioni, si è rivelata favorevole ai velocisti.

Il Tour proseguirà con percorsi più impegnativi, incluse tappe in salita che potrebbero portare a cambiamenti significativi nella classifica generale.

Analisi della tappa

La tappa inaugurale si è svolta in condizioni di alte temperature e su un percorso prevalentemente pianeggiante. Molano ha beneficiato del supporto del suo team UAE, che ha gestito la corsa favorendo la sua volata vincente. Per Gaviria, reduce da un periodo segnato da infortuni, il secondo posto rappresenta il suo miglior risultato dalla terza tappa del Tour de France 2024.