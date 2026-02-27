Il Tour of Oman è stato scenario di un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Damien Touzè, corridore francese della squadra Cofidis, è stato coinvolto in una caduta drammatica, perdendo il controllo della bicicletta a causa di un occhio di gatto mentre pedalava a 60 all'ora. Il suo destino si è capovolto in un lampo e la sua esperienza ha sollevato interrogativi inquietanti sulla sicurezza delle attuali biciclette da corsa.

Touzè: 'Ho pensato al peggio'

Le prime notizie sul suo stato di salute sono state alquanto preoccupanti: lacerazione della milza, traumi multipli alle gambe, fratture e gravi lesioni ai legamenti.

Tuttavia, ciò che ha reso la situazione ancora più critica è stata una perforazione intestinale, che ha reso necessaria un’operazione d’urgenza nel cuore della notte. "Mi hanno operato alle due del mattino perché stavo peggiorando rapidamente; ho pensato al peggio" ha raccontato uno scosso Touzè.

L’incidente si è verificato mentre il corridore stava per dissetarsi. Touzè ha afferrato la borraccia, ma in quel momento è passato inavvertitamente su un occhio di gatto, uno dei tanti dispositivi luminosi che vengono installati sulle strade. La sua ruota anteriore ha slittato in corrispondenza dell'occhio di gatto, facendogli perdere l’equilibrio e sbalzandolo contro una barriera di sicurezza. "Andavo a 60 all'ora, ho cercato di rialzarmi alla svelta, non mi rendevo conto della gravità della situazione" ha raccontato Damien Touzè.

'Queste bici non sono più adatte a noi'

Ma come è possibile che un incidente di tale entità accada a un ciclista esperto? Secondo Touzè, il problema sta nell’evoluzione delle biciclette utilizzate nel ciclismo professionistico. "Ci sono più fattori in gioco: la pressione per ottenere punti UCI, la ricerca di contratti. Ma la verità è che le biciclette moderne sono diventate troppo difficili da maneggiare" ha spiegato.

"Stiamo andando sempre più veloci. Le biciclette sono così aerodinamiche e rigide che, quando si deve fare una curva improvvisa o cambiare direzione, non permettono più di mantenere il controllo" ha commentato Touzè.

Questa esperienza ha sollevato un dibattito sull'evoluzione dei materiali nel mondo del ciclismo.

"Ho l’impressione che queste bici non siano più adatte a noi" ha aggiunto. "Quando posso viaggiare a 60 all'ora in pianura, è evidente che il margine di errore è ridotto al minimo. Se avessi subìto la stessa caduta a 40 all'ora le ferite sarebbero state molto meno gravi. Le biciclette del World Tour sono come delle bombe a orologeria, così rigide che anche il minimo impatto sulla ruota viene amplificato" ha testimoniato il corridore.

L'esperienza di Touzè suona come un campanello d’allarme per il futuro del ciclismo. Con l’aumento della velocità e l’inarrestabile progresso tecnologico, si impongono domande sulla sicurezza dei corridori.