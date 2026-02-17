Milano – In vista della finale del torneo olimpico di hockey, in programma domenica pomeriggio, si è diffusa l’ipotesi della possibile presenza del presidente degli Stati Uniti o della first lady. Questa eventualità ha comunque allertato le forze dell’ordine, sebbene, in assenza di conferme ufficiali da Washington, non sia stato predisposto alcun piano di sicurezza specifico.

Una presenza ancora da confermare

Al momento, l’arrivo del presidente Trump o di Melania resta un’ipotesi legata ai risultati della squadra statunitense. Se gli Stati Uniti dovessero raggiungere la finale e Trump decidesse di essere presente, potrebbe atterrare a Malpensa con l’Air Force One oppure optare per un aereo più piccolo, come quello utilizzato dal vice J.D.

Vance, per poter utilizzare la pista di Linate, più vicina all’Arena Santa Giulia, sede dell’incontro.

Allerta senza piano

Le forze dell’ordine sono state messe in stato di allerta, ma non è stato elaborato un piano di sicurezza ad hoc per l’eventuale arrivo del presidente. Nei giorni scorsi, la delegazione americana era stata rappresentata dal vice presidente J.D. Vance, presente alla cerimonia di apertura dei Giochi, accolto dai fischi del pubblico sugli schermi dello stadio di San Siro. Accompagnato dalla moglie e dai figli, aveva ricevuto in dono una maglia personalizzata della nazionale Usa di hockey. Inoltre, ad assistere a un match a Santa Giulia è arrivato anche il capo dell’Fbi, Kash Patel.

Sicurezza generale per i Giochi

Per i Giochi di Milano‑Cortina sono stati schierati circa duemila agenti in più, con il supporto anche di poliziotti del Qatar, nell’ambito di un piano di sicurezza generale per l’evento. Tuttavia, non vi è alcun riferimento a misure specifiche legate a un’eventuale visita del presidente Usa.