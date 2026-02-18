Il confine tra tifo e invadenza si sta assottigliando sempre di più sulle strade d'allenamento dei corridori del ciclismo WorldTour. Negli ultimi tempi, le squadre professionistiche hanno dovuto affrontare una crescente preoccupazione per la sicurezza dei propri atleti, in particolare dopo alcuni incidenti che hanno coinvolto Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, alle prese con cicloamatori maleducati. Per garantire un ambiente di allenamento più sicuro, la UAE Emirates ha deciso di adottare una nuova strategia, impiegando delle moto per accompagnare i corridori e impedire i contatti con i cicloamatori più maleducati e invadenti.

'Ci sono tanti cicloamatori invadenti'

Joxean Fernández Matxin, direttore sportivo della squadra, ha dichiarato in un'intervista a AS che gestire gli allenamenti sta diventando sempre più difficile a causa del comportamento di alcuni cicloamatori. "Non è facile controllare gli allenamenti quando ci sono così tanti cicloamatori invadenti. La passione dei tifosi è qualcosa che apprezziamo profondamente, ma c'è un limite a ciò che è accettabile", ha affermato Matxin.

Il primo episodio che ha sollevato allerta è stato l'incidente di Vingegaard, che è caduto in discesa mentre era seguito da un cicloamatore. Questo imprevisto ha costretto il corridore danese a posticipare il suo debutto previsto per il 2026 all’UAE Tour, suscitando preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli atleti durante le loro sessioni di allenamento.

Poco tempo dopo, anche Tadej Pogacar si è trovato al centro di una polemica. Lo sloveno ha condiviso su Strava la sua esperienza con un fan, che ha reagito con rabbia quando gli è stato chiesto di attendere qualche minuto prima di scattare una foto. Questi eventi hanno evidenziato non solo la pressione sotto cui operano i ciclisti, ma anche il comportamento talvolta eccessivo di alcuni tifosi.

Matxin ha descritto questo fenomeno come un problema della società attuale, alimentato dalla cultura dei social media. "Oggi tutti hanno una telecamera e ogni momento può diventare virale. Si tratta di un’ossessione per le visualizzazioni e i 'like' che possono portare a situazioni pericolose", ha commentato il direttore sportivo.

"Ho assistito a momenti complicati in cui i cicloamatori, presi dall’eccitazione, iniziano a filmare mentre si trovano in mezzo alla strada", ha continuato Matxin, sottolineando l'importanza di rispettare il luogo di lavoro dei corridori. "Sono il primo a difendere i tifosi. Ogni giorno i nostri corridori si fermano per foto e conversazioni. Ma non entreresti mai nel posto di lavoro di qualcuno e inizieresti a filmarlo mentre fa il suo lavoro. Per un ciclista, quel posto di lavoro è la bici. Per altri è il tempo libero. Per il corridore è il lavoro" ha commentato Matxin.

'Una moto dietro a Pogacar'

Per affrontare questa problematica, l'UAE Team Emirates ha introdotto delle misure concrete durante i loro ritiri.

I gruppi di allenamento, solitamente composti da otto ciclisti, sono ora accompagnati da una moto posizionata dietro Pogacar, con l'intento di gestire il traffico e prevenire la formazione di lunghe code di veicoli. "Quando ci alleniamo in gruppi da venti, le auto non riescono a passare. Pertanto, ci dividiamo in gruppi più piccoli, però i cicloamatori si uniscono ai nostri corridori e i gruppi diventano sempre numerosi", spiega Matxin, ponendo l'accento sulla necessità di mantenere un equilibrio tra passione e sicurezza.

Nonostante le nuove misure, Matxin solleva interrogativi su come gestire la voglia dei cicloamatori di unirsi ai professionisti in allenamento. "Chi decide chi può essere presente e chi no? E come possiamo assicurarci che nessuno senza una mancanza di rispetto?", chiede Matxin Fernandez.