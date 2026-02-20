Jonathan Milan ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva all’UAE Tour, imponendosi nella quinta tappa disputata oggi, 20 febbraio 2026. La frazione, partita da Dubai Al Mamzar Park e conclusasi alla Hamdan Bin Mohammed Smart University, ha visto il corridore friulano della Lidl‑Trek prevalere su Erlend Blikra e Matteo Malucelli, nonostante una posizione non ottimale negli ultimi 500 metri.

La volata decisiva

La tappa, lunga 168 chilometri, si è risolta in una volata serrata. Milan, pur non potendo contare sul pieno supporto della squadra nel finale, è riuscito a trovare lo spazio necessario per sprintare al meglio.

“È stato difficile rimanere unito con la squadra nel finale. Ma sono comunque riuscito a trovare un varco”, ha dichiarato lo sprinter, che ha così raggiunto quota quattro vittorie nel 2026.

Classifica generale invariata

La classifica generale non ha subito variazioni. Antonio Tiberi, portacolori della Bahrain‑Victorious, conserva la maglia rossa di leader, mantenendo un vantaggio di ventuno secondi su Isaac Del Toro. Domani, sabato 21 febbraio, si svolgerà la tappa decisiva con l’atteso arrivo in salita a Jebel Hafeet.

Dettagli della tappa

La vittoria di Milan nella quinta tappa è stata ottenuta con una media di 47,257 km/h, un dato che rende questa frazione una delle più veloci nella storia dell’UAE Tour.

La fuga iniziale, composta da Gianni Moscon, Silvan Dillier e Nickolas Zukowsky, è stata neutralizzata a circa tre chilometri dal traguardo, permettendo al gruppo di organizzare la volata finale. L’ordine d’arrivo ufficiale ha confermato Milan primo in 3h 33’ 18”, seguito da Blikra e Malucelli.