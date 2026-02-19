Jonathan Milan si è imposto in volata nella quarta tappa dell’UAE Tour, disputata a Fujairah. La vittoria del corridore della Lidl-Trek è stata netta, suggellando una giornata speciale anche per il fratello Matteo, che ha conquistato il suo primo podio tra i professionisti.

La frazione, lunga centottantadue chilometri con partenza e arrivo a Fujairah, è stata animata da una fuga composta da Georg Steinhauser (EF Education‑EasyPost), Stefan De Bod (Modern Adventure Pro Cycling), Lorenzo Milesi (Movistar) e Patrick Gamper (Jayco‑AlUla). Il quartetto è stato ripreso nell'ultimo chilometro.

Jonathan Milan ha sfruttato al meglio il lavoro della sua squadra, la Lidl‑Trek, lanciando una volata potente che gli ha permesso di precedere Ethan Vernon (NSN Cycling Team) e il fratello Matteo Milan (Groupama‑FDJ United).

Una volata di famiglia

Per Jonathan Milan si tratta della terza vittoria stagionale, a conferma del suo eccellente stato di forma. Matteo Milan, al debutto tra i professionisti, ha coronato la sua giornata con un risultato di rilievo, salendo sul podio al terzo posto. La maglia rossa di leader della classifica generale resta sulle spalle di Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), che mantiene un vantaggio di ventuno secondi su Isaac del Toro (UAE Team Emirates‑XRG) e di un minuto su Harold Tejada (XDS Astana).

Prospettive e contesto

La corsa proseguirà domani con la quinta tappa, da Dubai Al Mamzar Park a Hamdan Bin Mohammed Smart University. La frazione, lunga centosessantasei chilometri, dovrebbe favorire nuovamente i velocisti. Sabato, invece, è atteso il decisivo arrivo in salita a Jebel Hafeet, tappa che potrebbe rimescolare le carte in classifica.

La fuga di giornata è stata neutralizzata a circa cinquecento metri dal traguardo, in una volata caotica ma controllata dalla Lidl‑Trek. Jonathan Milan si è imposto con autorità su Vernon e il fratello Matteo. Antonio Tiberi ha mantenuto la leadership generale, confermando la sua maglia rossa anche per la tappa successiva.