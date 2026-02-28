In occasione della partita tra Udinese e Fiorentina, in programma lunedì 2 marzo, le due società, insieme all’Associazione Astori e alla Lega Calcio Serie A, hanno annunciato un’importante iniziativa di prevenzione cardiologica. L’evento, promosso in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, offrirà screening cardiologici gratuiti a tutti coloro che desidereranno partecipare.

Modalità di adesione all’iniziativa

I tifosi presenti allo stadio avranno la possibilità di aderire alla campagna di prevenzione semplicemente inquadrando un QR code.

Questo codice sarà disponibile sulle locandine dedicate all’evento e proiettato sui maxischermi prima dell’inizio della gara. Tramite il QR code, sarà possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e procedere all’adesione. I controlli medici gratuiti si svolgeranno nei locali dello stadio friulano, in date che verranno comunicate successivamente.

Partecipazione per chi non sarà presente allo stadio

Anche chi non potrà assistere personalmente all’incontro avrà l’opportunità di contribuire e partecipare. Sarà infatti possibile aderire all’iniziativa compilando un apposito modulo che verrà reso disponibile sui canali social ufficiali dell’Udinese Calcio.

Il contesto e il significato della campagna

Questa lodevole iniziativa si inserisce in un momento particolarmente significativo, a pochi giorni dall’anniversario della scomparsa di Davide Astori, avvenuta l’4 marzo di otto anni fa a causa di un improvviso problema cardiaco. Il ricordo del compianto difensore si trasforma così in un’azione concreta e tangibile a favore della salute pubblica, con l’obiettivo primario di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza cruciale della prevenzione cardiologica.

L’impegno dell’Associazione Davide Astori

Iniziative di questo tipo sono già state promosse in passato dall’Associazione Davide Astori, fondata con lo scopo di mantenere vivo e presente il ricordo del capitano della Fiorentina.

L’associazione si è distinta per la raccolta di fondi destinati a progetti benefici e per la sua costante collaborazione con club e istituzioni, al fine di promuovere eventi significativi in sua memoria.