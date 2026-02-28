Nella mattinata del 28 febbraio 2026, presso il centro sportivo Filadelfia di Torino, si è tenuto un acceso confronto tra una delegazione di ultras e la squadra granata, rappresentata da Vlasic e Zapata. Circa cinquanta tifosi hanno sollecitato i giocatori a invertire la rotta, evitando di giocarsi la salvezza all’ultima giornata, in concomitanza con il derby contro la Juventus. Le forze dell’ordine hanno presidiato l’area, assicurando che il dialogo, pur caratterizzato da toni elevati, rimanesse pacifico. Al termine dell’incontro, la squadra ha avviato la rifinitura in preparazione alla gara contro la Lazio, con il tecnico D’Aversa pronto al suo esordio in panchina.

Clima di tensione e richieste dei tifosi

L’incontro si è svolto in un contesto di crescente tensione in casa Torino, con la squadra sotto pressione per la sua posizione in classifica e le contestazioni dei tifosi che hanno raggiunto livelli significativi. Il richiamo a non arrivare all’ultima giornata con la salvezza ancora in bilico sottolinea la profonda preoccupazione diffusa tra la tifoseria riguardo all’andamento del campionato.

Ruolo delle autorità e conclusione del dialogo

Le forze dell’ordine hanno garantito un presidio durante l’incontro, assicurando che la protesta si svolgesse in modo ordinato. Il confronto, durato pochi minuti, si è concluso con la squadra che ha ripreso l’attività sul campo.

Questo dimostra come il dialogo, seppur acceso, non abbia ostacolato la preparazione tecnica in vista della partita imminente.

Un precedente al Filadelfia

Un confronto simile si era verificato il 24 gennaio 2026, sempre al Filadelfia, dopo la pesante sconfitta per 6-0 subita a Como. In quell’occasione, circa sessanta ultras avevano atteso la squadra al rientro dalla trasferta, dando vita a un colloquio di circa mezz’ora con il tecnico Baroni e il direttore sportivo Petrachi. I tifosi avevano chiesto rispetto per la maglia e impegno sul campo. Anche in quella circostanza, la situazione era stata monitorata dalle forze dell’ordine e si era conclusa in un clima complessivamente sereno.