Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha presentato la gara di ritorno dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia, in programma domani a Firenze. Il tecnico ha sottolineato l’importanza della mentalità, oltre al risultato, come elemento chiave per il passaggio del turno, obiettivo primario della squadra. Vanoli ha chiesto ai suoi giocatori di dimostrare anche la capacità di gestire il vantaggio ottenuto nella partita d’andata.

La mentalità come chiave della sfida

“L’aspetto più importante della gara di domani è ovviamente il passaggio del turno, ma dalla mia squadra voglio vedere anche la mentalità di saper gestire la vittoria dell’andata.

Vincere aiuta a vincere”, ha dichiarato Vanoli. La Fiorentina arriva al match di ritorno forte del successo per tre a zero ottenuto in Polonia, un principio che il tecnico desidera vedere applicato anche in questa occasione.

Rispetto per l’avversario e ambizione europea

Vanoli ha definito lo Jagiellonia “una squadra molto organizzata, che gioca e pressa bene”. Il tecnico ha aggiunto di seguire con interesse il calcio internazionale, osservando che “si stanno sottovalutando questi campionati esteri non di primissimo piano, il calcio si è aperto sempre più, è in continua evoluzione”. Ha quindi ribadito l’attesa di una prestazione importante soprattutto dal punto di vista mentale.

Tra i titolari è atteso Roberto Piccoli, autore del gol del tre a zero dell’andata.

Il centravanti ha affermato: “La salvezza è la priorità ma noi facciamo la Conference non solo per onorarla ma per vincerla”.

Il contesto della gara

Vanoli ha insistito sull’approccio mentale anche in conferenze precedenti, evidenziando come “non dobbiamo sottovalutare questi avversari” e ribadendo che “vincere aiuta a vincere” è un concetto che guida la preparazione della squadra. Ha inoltre sottolineato l’importanza di non sottovalutare i campionati esteri, spesso ricchi di organizzazione e qualità tattica, un aspetto che la squadra deve tenere in considerazione per affrontare al meglio la sfida.