Alex Vinatzer ha manifestato profonda delusione al termine della prova di slalom nella combinata a squadre, un risultato che ha lasciato l'Italia a un passo dal podio. La delusione è acuita dal fatto che Giovanni Franzoni aveva conquistato il primo posto nella discesa, creando un'aspettativa concreta di medaglia.

Tensione e rammarico nella combinata

Vinatzer ha ammesso di aver avvertito una pressione insolita, legata in particolare alla performance del compagno di squadra: “Mi dispiace più che per me per Giovanni, perché con la discesa che ha fatto la medaglia se la meritava tutta senza dubbio”.

Il bolzanino ha spiegato che gareggiare in un’Olimpiade in casa ha generato un nervosismo superiore al normale: “Ero veramente teso e nervoso, anche più del solito di quando sei solo in partenza”.

Riflettendo sulla sua prestazione, Vinatzer ha sottolineato la cautela eccessiva: “Non volevo sbagliare. Purtroppo ero un po’ troppo cauto. Nella prima parte ci stava tenere un po’. Nella seconda parte non ho fatto male, ma ciò che mi dà un po’ fastidio è la terza parte. Mentre scendevo pensavo di aver fatto l’idea che ci eravamo detti in radio, cercare di sciare fluido. Invece ero sempre un pelo rotondo e potevo limare qualche porta lì, qualche porta là, e poter togliere quei due decimi, tre.”

Un podio sfiorato

Vinatzer ha riconosciuto che la vittoria era un obiettivo difficile, ma che una medaglia era assolutamente alla portata: “Per la vittoria era difficile, ma regalarci una medaglia era fattibilissimo e invece così sia io che Tommaso siamo a pochi centesimi dal podio”.

Prossimi appuntamenti

L'attenzione si sposta ora sullo slalom speciale maschile, in programma lunedì sedici febbraio. Vinatzer è determinato a evitare gli errori commessi: “Assolutamente, cercherò di non commettere gli stessi errori”.

Il contesto della gara

La combinata a squadre ha visto Giovanni Franzoni eccellere nella discesa, alimentando le speranze azzurre. Franzoni aveva espresso fiducia in Vinatzer: “Il mio l’ho fatto, volevo portare una buona discesa per dare fiducia a Vinatzer che so che saprà reggere la pressione, è un grande professionista e gli ho detto solo di sciare con la testa libera e di spingere. Il risultato arriverà da sé”. La prova di Vinatzer, tuttavia, non ha concretizzato le aspettative, trasformando un’occasione concreta in un rammarico condiviso per l’intera squadra.