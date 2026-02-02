La 22ª giornata del campionato di Serie A1 femminile ha messo in luce significative prestazioni da parte delle atlete italiane. Si è assistito a un confronto acceso tra Stella Nervini ed Ekaterina Antropova, mentre Rebecca Piva ha confermato la sua eccellente forma.

Protagoniste del turno

A Cuneo, Alice Torcolacci si è distinta con una prova di qualità: nove punti, l’86% in attacco, un ace e due muri, a testimonianza di una crescente intesa con il palleggiatore Seki.

A San Giovanni in Marignano, Alice Nardo ha contribuito alla terza vittoria consecutiva della sua squadra, totalizzando otto punti, il 65% in ricezione, il 41% in attacco, un muro e due ace.

Nel big match tra Chieri e Scandicci, Ekaterina Antropova ha messo a segno trenta punti esatti, con il 46% di positività in attacco, tre muri e cinque ace, in una prestazione di altissimo livello.

Stella Nervini, sempre più convincente, ha chiuso con ventiquattro punti, il 64% in ricezione e il 54% in attacco, confermando il suo valore in costante crescita.

Rebecca Piva non si ferma: a Firenze ha realizzato diciassette punti, con un eloquente 70% di positività in attacco, il 42% in ricezione e tre muri, dimostrando una notevole continuità di rendimento.

Infine, Marina Lubian ha offerto una buona prova nella sfida casalinga di Conegliano contro Macerata, con otto punti, il 71% in attacco, un ace e due muri.

Significato delle prestazioni

Le prestazioni di Torcolacci e Nardo evidenziano il contributo delle centrali e delle schiacciatrici italiane nel mantenere le rispettive squadre in corsa, sia per la salvezza sia per posizioni di classifica più ambiziose.

Il duello tra Antropova e Nervini ha acceso il confronto diretto tra due atlete in grande forma, mentre Piva continua a confermarsi una delle punte di diamante della sua squadra, con percentuali offensive di alto livello.

Lubian, con la sua solidità in attacco e a muro, ha fornito un contributo importante in una partita chiave per Conegliano.

Contesto stagionale

La stagione 2024-25 della Serie A1 femminile, svoltasi da ottobre ad aprile, ha visto Prosecco Doc Imoco Conegliano laurearsi campione della regular season e delle finali.

Ekaterina Antropova si è inoltre rivelata la top scorer del campionato.

Questi dati confermano il valore delle prestazioni odierne di Antropova e delle altre protagoniste, inserendole nel contesto di una stagione in cui le atlete italiane hanno ricoperto un ruolo centrale.