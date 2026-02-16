La prossima edizione della Volleyball Nations League di pallavolo potrebbe portare diverse novità dal punto di vista regolamentare nella sfida tra le migliori nazionali del mondo. La FIVB ha infatti deciso di iniziare la sperimentazione di una serie di nuove regole di gioco che potrebbero modificare in modo significativo l’assetto della pallavolo nei prossimi anni. Sarà una fase di test sia in VNL che ai Mondiali Under 17 prima di un’eventuale estensione ai campionati nazionali e alle altre competizioni a partire dalla prossima stagione. L’obiettivo è rendere il gioco ancora più dinamico, intervenendo su aspetti chiave come il ruolo del libero, la gestione delle sostituzioni e l’utilizzo del challenge.

Le novità regolamentari in fase di test

La novità più rilevante riguarda il ruolo del libero, che potrà battere al posto di un compagno designato e sarà consentito anche il palleggio all’interno della zona dei tre metri. Importante anche la revisione delle sostituzioni: si passa dalle classiche sei a otto per set. Nuova regola anche riguardante il soffitto, con la palla che resterà in gioco anche in caso di contatto con il soffitto dell'arena. Sul piano della ricezione, le squadre potranno iniziare i movimenti dopo il fischio arbitrale e prima del servizio. Infine, verranno introdotti aggiustamenti anche nell’utilizzo del challenge, riguardanti i time-out successivi e le possibili revisioni sui tocchi in ricezione.

Non tutte queste modifiche verranno testate assieme, ma sarà poi il board esecutivo a decidere nel dettaglio come gestirle.

Il programma della Nations League

La Volleyball Nations League femminile 2026 inizierà per l'Italia a Brasilia dal 3 al 7 giugno, poi proseguirà nella seconda settimana nelle Filippine dal 17 al 21 giugno e nella terza ad Hong Kong dall’8 al 12 luglio. Le Finali si terranno a Macao, in programma dal 22 al 26 luglio. L'edizione maschile vedrò gli azzurri esordire dal 10 al 14 giugno a Ottawa, in Canada. La seconda settimana giocheranno a Lubiana, in Slovenia, dal 24 al 28 giugno e la terza a Kansai, in Giappone, dal 15 al 19 luglio. Le Finali invece saranno a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto.