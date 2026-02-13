Lindsey Vonn, 41 anni, ha concluso la sua avventura agonistica dopo una caduta drammatica nella discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Nonostante ciò, la campionessa resta saldamente al comando della Coppa del Mondo di discesa libera femminile con 400 punti, frutto di due vittorie, un secondo posto e due terzi posti. La stagione è ormai terminata per lei, ma la classifica le consente ancora di puntare all’ottava Sfera di Cristallo in questa specialità. Nel frattempo, tre atlete italiane – Laura Pirovano, Sofia Goggia e Nicol Delago – cercano una rimonta.

La caduta che ha segnato la fine della carriera

La discesa olimpica si è interrotta bruscamente dopo pochi secondi: Vonn è caduta rovinosamente. È stata trasportata in elicottero al punto di soccorso e successivamente trasferita all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Qui ha subito tre operazioni alla gamba sinistra in quattro giorni. L’entità dell’infortunio e l’età dell’atleta fanno supporre che la sua carriera agonistica sia ormai conclusa.

Classifica e possibilità residue

Nonostante l’uscita di scena, Vonn mantiene la testa della classifica di discesa libera con 400 punti. Alle sue spalle si posizionano Emma Aicher (Germania) con 256 punti e Kira Weidle‑Winkelmann (Germania) con 232. Seguono poi le italiane: Laura Pirovano con 207, Sofia Goggia e Nicol Delago, entrambe con 180 punti.

Mancano quattro gare alla fine della stagione: una tappa a Soldeu (Andorra) il 27 febbraio, due prove a Val di Fassa il 6 e 7 marzo, e la finale a Lillehammer il 21 marzo. La distribuzione dei punti (100 per la vittoria, 80 per il secondo posto, 60 per il terzo, e così via) lascia aperta la possibilità di sorpasso, ma il vantaggio accumulato da Vonn rimane significativo.

Il contesto italiano

Tra le atlete italiane, Sofia Goggia può ancora nutrire speranze di rimonta, forte anche del bronzo olimpico conquistato e della leadership nella Coppa del Mondo di super‑G. Laura Pirovano e Nicol Delago sono in scia, ma dovranno ottenere risultati di rilievo nelle prossime gare per poter insidiare la leadership di Vonn.

Il dominio stagionale

Il dominio di Vonn in questa stagione è stato netto: due vittorie (St. Moritz e Zauchensee), un secondo posto (St. Moritz) e due terzi posti (Val d’Isère e Tarvisio) le hanno garantito il primato in classifica, nonostante l’uscita di scena anticipata. Le sue inseguitrici dovranno fare i conti con un margine di vantaggio che, pur essendo riducibile, resta impegnativo da colmare.