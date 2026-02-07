Lorena Wiebes ha confermato il suo dominio nell’UAE Tour Women, aggiudicandosi per la terza volta consecutiva la terza tappa. La frazione, partita da Abu Dhabi TeamLab Phenomena e conclusasi ad Abu Dhabi Breakwater, ha visto la velocista olandese finalizzare con potenza il lavoro della sua squadra, centrando un altro successo netto e consolidando la propria leadership nella classifica generale.

La dinamica della tappa

La tappa è iniziata con un ritmo sostenuto. Diverse atlete, tra cui Marlen Reusser, Irma Siri e Auke De Buysser, non hanno preso il via a causa della caduta occorsa il giorno precedente.

Dopo il traguardo volante al Yas Marina Circuit, conquistato da Zoe Bäckstedt, si è formata una fuga composta da Sara Luccon, Elisa De Vallier, Sonia Rossetti, Gaia Segato e April Tacey. Il vantaggio delle battistrada è rimasto tuttavia contenuto, e a 45 chilometri dall’arrivo il gruppo, spinto da EF Education‑Oatly, SD Worx Protime e Cofidis, ha ricucito il distacco.

Lo sprint decisivo

A cinque chilometri dall’arrivo il gruppo è apparso nuovamente compatto. Da quel momento è iniziata la preparazione per la volata finale, nella quale Wiebes ha fatto valere tutta la sua potenza, chiudendo con un’altra dimostrazione di forza. Alle sue spalle si sono piazzate l’irlandese Lara Gillespie (UAE Team ADQ) e la danese Amalie Dideriksen (Cofidis).

Completano la top‑5 l’altra olandese Nienke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike) e l’azzurra Vittoria Guazzini (FDJ United – SUEZ). Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto) ha concluso al sesto posto.

Classifica generale e prospettive

Con questo successo, Wiebes raggiunge la 121ª vittoria in carriera, la nona nell’edizione in corso, e il suo terzo sigillo consecutivo nell’UAE Tour. In classifica generale guida con 18 secondi di vantaggio su Gillespie e 23 secondi su Zoe Jane Bäckstedt (CANYON//SRAM zondacrypto). Consonni si posiziona quarta a 24 secondi dalla vetta.

Analisi della performance

La cronaca della tappa conferma il dominio di Wiebes nelle volate di gruppo, un risultato reso possibile dal prezioso lavoro di squadra e dalla sua potenza esplosiva. La sua leadership appare solida, ma la presenza di atlete competitive come Gillespie e Bäckstedt in classifica generale lascia aperto il confronto nelle prossime tappe.