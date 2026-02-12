Armin Zoeggeler, leggenda dello slittino italiano, ha assunto un ruolo chiave come direttore tecnico della nazionale azzurra, contribuendo in modo determinante al successo degli atleti in vista delle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. La sua profonda esperienza e il suo carisma sono stati fondamentali nel trasformare la pista di Cortina d’Ampezzo in un vero e proprio centro di eccellenza, capace di produrre risultati straordinari e di assicurare un futuro solido per questo sport.

Da dominatore in pista a guida tecnica

Soprannominato il “Cannibale”, Zoeggeler ha segnato la storia dello slittino con due ori olimpici (Salt Lake City 2002 e Torino 2006) e un primato assoluto di medaglie conquistate in sei edizioni consecutive dei Giochi.

A questi trionfi si aggiungono sei titoli mondiali, dieci Coppe del Mondo e ben 57 vittorie individuali nel circuito internazionale. Dopo il suo ritiro nel 2014, ha intrapreso la carriera di direttore tecnico della nazionale italiana, guidando gli azzurri a due ori e un bronzo in una memorabile serata a Cortina, eguagliando i suoi successi da atleta.

La pista di Cortina: un patrimonio da difendere

La costruzione del budello di Cortina d’Ampezzo, nonostante le polemiche legate all’investimento di 118 milioni di euro, ha dimostrato la sua validità attraverso i risultati ottenuti. Le due medaglie d’oro nei doppi (Voetter/Oberhofer e Rieder/Kainzwaldner) e il bronzo nel singolo (Fischnaller), unitamente al quarto posto di Verena Hofer, hanno rafforzato la giustificazione dell’investimento.

La pista è diventata un elemento cruciale per il movimento, consentendo allenamenti costanti senza la necessità di costose trasferte all’estero e rappresentando, insieme alla guida di Zoeggeler, uno dei segreti del successo azzurro.

Un’eredità che guarda al futuro

Armin Zoeggeler incarna la continuità tra passato e futuro dello slittino italiano. La sua presenza come direttore tecnico non solo valorizza i risultati attuali, ma garantisce anche che la pista di Cortina non segua il destino di strutture dismesse. La sua leadership e i successi conseguiti rappresentano una solida garanzia per il mantenimento della struttura e per lo sviluppo delle nuove generazioni.

L'importanza strategica della pista

In una recente intervista, Zoeggeler ha enfatizzato l’importanza della pista di Cortina: “È una giornata incredibile… due ori in casa in poco più di un’ora era impossibile da immaginare… È la conferma di tutto il lavoro fatto negli ultimi due anni… Adesso anche noi abbiamo una pista in casa e vuol dire davvero tanto, soprattutto per i giovani e per lo sviluppo delle nostre tre discipline, slittino, skeleton e bob”. Ha inoltre aggiunto: “Non succederà [che venga chiusa], perché con due medaglie d’oro la politica è obbligata a tenerla aperta”.