Nonostante l'inizio ufficiale della primavera, il calendario degli sport invernali continua a regalare una giornata ricca di appuntamenti. Questo sabato 21 marzo, gli appassionati avranno l'opportunità di seguire numerose competizioni di alto livello tra neve e ghiaccio, con un programma che spazia dallo sci alpino al curling, dal biathlon allo snowboard, fino allo sci di fondo e al salto con gli sci.

Le finali della Coppa del Mondo di sci alpino si terranno a Kvitfjell, dove sono in programma le emozionanti discese libere. La prova maschile è fissata per le ore 10.45, seguita da quella femminile alle ore 12.30.

Entrambe le gare saranno disponibili in diretta tv e streaming. La mattinata vedrà anche la Coppa del Mondo di sci alpinismo con la staffetta mista in Val Martello, mentre a Vikersund si svolgerà la gara femminile di salto con gli sci. Per gli amanti dello snowboard, sono previste le qualificazioni del PSL maschile e femminile a Winterberg e le competizioni di slopestyle a Flachau, con le finali che animeranno il pomeriggio.

Biathlon, sci di fondo e curling: il programma completo

Il biathlon vedrà gli atleti sfidarsi a Oslo, con l'inseguimento femminile alle ore 13.45 e quello maschile alle ore 16.15. Il pomeriggio sarà dedicato anche allo sci di fondo, con le sprint maschili e femminili in tecnica libera a Lake Placid: le qualificazioni inizieranno alle ore 15.30, mentre il tabellone finale prenderà il via alle ore 18.00.

Sul ghiaccio di Calgary, proseguiranno i Mondiali di curling femminile, con l'incontro Italia-Turchia alle ore 2.00, i playoff alle ore 17.00 e le semifinali alle ore 23.00.

La copertura mediatica degli eventi sarà estesa e diversificata. Le gare saranno trasmesse, a seconda delle discipline, sui canali Rai, Discovery+, Rai Play, DAZN e sulle piattaforme tematiche federali. È importante notare che alcuni eventi, come le qualificazioni di snowboard a Winterberg, non avranno una copertura in diretta, mentre per il curling sarà disponibile lo streaming su The Curling Channel.

Il 2026: un anno di grandi eventi sportivi

Il 2026 si prospetta come un anno eccezionalmente ricco di appuntamenti sportivi di rilievo internazionale.

L'attenzione sarà catalizzata dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, in programma nel mese di febbraio. Oltre agli sport invernali, il calendario annuale includerà anche i Mondiali di calcio, i Giochi del Mediterraneo a Taranto e le Olimpiadi Giovanili a Dakar, garantendo agli appassionati una stagione intensa e variegata. La giornata del 21 marzo si inserisce, pertanto, in un contesto di grande fermento per lo sport globale, con l'auspicio che le competizioni possano regalare emozioni indimenticabili e grandi soddisfazioni ad atleti e spettatori.