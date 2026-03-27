I Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico proseguono oggi, venerdì 27 marzo, all’O2 Arena di Praga, con una giornata intensa e ricca di appuntamenti cruciali. Il programma odierno prevede due delle prove più attese: la rhythm dance della danza sul ghiaccio e il programma libero individuale femminile. Gli atleti azzurri saranno protagonisti in entrambe le competizioni, con le coppie Victoria Manni‑Carlo Roethlisberger e Giulia Isabella Paolino‑Andrea Tuba impegnate nella danza, e Lara Naki Gutmann nel singolo femminile.

Il calendario delle competizioni

La mattinata si aprirà alle ore 11:30 con la rhythm dance, che vedrà scendere sul ghiaccio le coppie di danzatori. Tra queste, l'Italia sarà rappresentata da Victoria Manni‑Carlo Roethlisberger e dai debuttanti Giulia Isabella Paolino‑Andrea Tuba, pronti a confrontarsi con i migliori del mondo. Questa sessione si protrarrà fino alle 16:25, promettendo emozioni e performance di alto livello. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:00 e fino alle 21:52, sarà la volta del free program individuale femminile, dove l'attenzione sarà rivolta anche alla nostra Lara Naki Gutmann.

I protagonisti e le sfide internazionali

Nella rhythm dance, i riflettori saranno puntati sui grandi favoriti, i francesi Laurence Fournier‑Beaudry‑Guillaume Cizeron.

Reduci dal trionfo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, puntano ora alla loro prima medaglia d’oro iridata in questa partnership. Tra gli avversari più quotati figurano anche i canadesi Piper Gilles‑Paul Poirier, che hanno conquistato il bronzo ad Assago, e i britannici Lilah Fear‑Lewis Gibson. Le coppie italiane Manni‑Roethlisberger e Paolino‑Tuba cercheranno di farsi strada in questo contesto altamente competitivo.

Il programma libero femminile si preannuncia altrettanto avvincente. La vice campionessa olimpica Kaori Sakamoto del Giappone è attualmente in testa alla classifica provvisoria, tallonata dalla connazionale Mone Chiba e dalla statunitense Amber Glenn. Da tenere d'occhio anche la giapponese Ami Nakai, medaglia di bronzo a Milano Cortina 2026, e l'americana Isabeau Levito, entrambe in cerca di una rimonta.

Per l'Italia, Lara Naki Gutmann avrà un'occasione importantissima per consolidare la sua posizione e difendere una top ten che rappresenterebbe il coronamento di una stagione sportiva già eccezionale.

Dove seguire i Mondiali di pattinaggio artistico

Per tutti gli appassionati, i Campionati Mondiali 2026 saranno disponibili integralmente sulla piattaforma discovery+. Sarà inoltre possibile seguire le gare in diretta televisiva su RaiSport e in streaming gratuito su RaiPlay. Un'ulteriore opzione è la trasmissione su Eurosport 1, canale accessibile attraverso le piattaforme DAZN, Prime Video e Tim Vision. Come di consueto, OA Sport offrirà una dettagliata diretta live testuale dell'intero evento, per non perdere nessun momento delle competizioni.