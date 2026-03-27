La Bosnia ha compiuto un’impresa a Cardiff, conquistando la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 contro il Galles. La vittoria è arrivata ai calci di rigore (5-3), dopo un combattuto 1-1 maturato nei tempi regolamentari. Questo successo, frutto di una prestazione di carattere, proietta i balcanici verso la finale, dove affronteranno l’Italia a Zenica.

La semifinale di Cardiff: intensità e svolgimento

La partita è stata caratterizzata da un’alta intensità sin dai primi minuti. Il Galles ha cercato di imporre la propria fisicità e di sfruttare le palle alte, grazie a esterni abili nel creare superiorità sulle corsie.

La Bosnia, tuttavia, ha risposto con grande solidità e sangue freddo, dimostrando di poter reggere il confronto fino all’epilogo dal dischetto.

Sono stati i padroni di casa a sbloccare il risultato al 51’ con Daniel James, autore di un potente tiro sotto la traversa. Il pareggio bosniaco è arrivato a quattro minuti dalla fine dei tempi regolamentari, grazie all’esperienza di Edin Džeko, che di testa ha firmato l’1-1. Nei tempi supplementari, il Galles ha esercitato una forte pressione, schiacciando gli avversari nella propria metà campo, ma senza trovare la lucidità decisiva negli ultimi venti metri, rendendo così inevitabile la soluzione dei rigori.

I calci di rigore: il giovane Alajbegović decisivo

La lotteria dal dischetto ha riservato emozioni. L’errore iniziale di Demirović per la Bosnia aveva illuso il pubblico gallese, ma gli sbagli in sequenza di Johnson e Williams hanno ribaltato la situazione. A decidere la sfida è stato il giovanissimo Kerim Alajbegović, classe 2007, entrato a gara in corso, che ha realizzato con grande freddezza il penalty della vittoria, scatenando la festa bosniaca.

La finale a Zenica: l'appuntamento con l'Italia

La festa bosniaca prosegue in vista del prossimo e decisivo impegno. La finale dei playoff europei, che assegnerà un posto ai Mondiali 2026, si terrà il 31 marzo allo storico stadio Bilino Polje di Zenica.

L’avversario sarà l’Italia, che ha superato l’Irlanda del Nord nella propria semifinale. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45. Questo match rappresenta un’occasione storica per la Bosnia, che cercherà la qualificazione iridata davanti al proprio pubblico.