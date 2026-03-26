VENEZIA – Si è svolta a Venezia, presso la sede del Consiglio regionale del Veneto, una significativa conferenza istituzionale intitolata "Il confine orientale, le Olimpiadi e lo sport". L'evento, parte integrante delle celebrazioni del Giorno del Ricordo 2026, ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui Abdon Pamich, campione olimpico di marcia ed esule fiumano, protagonista di un toccante intervento.

L'incontro è stato dedicato alla memoria delle complesse vicende del confine orientale italiano e ha esplorato il ruolo dello sport non solo come disciplina agonistica, ma anche come potente veicolo di valori umani e sociali.

Pamich, con la sua testimonianza diretta, ha offerto una prospettiva unica sulle sfide e le opportunità che hanno segnato la sua esistenza.

Durante il suo discorso, Pamich ha ripercorso con lucidità alcuni dei momenti più difficili della sua vita, in particolare quelli successivi all'esilio. Ha voluto sottolineare l'importanza cruciale che la città di Genova ha avuto nel suo percorso, diventando per lui una vera e propria "seconda patria". "Ho vissuto anni difficili, ma poi Genova è diventata la mia seconda patria, capace di accogliermi e di farmi sentire apprezzato", ha raccontato il campione, evidenziando come la marcia, intrapresa nel 1952, sia stata per lui un elemento di stabilità e crescita.

"La marcia, a partire dal 1952, quando mi sono avviato a questa disciplina, è sempre stata per me un’occasione di sfogo, decisiva nella mia formazione psicologica", ha aggiunto, rivelando il profondo legame tra la sua carriera sportiva e il suo sviluppo personale.

Memoria, cultura e il ruolo dello sport

Pamich ha chiarito di non aver mai interpretato la sua carriera nella marcia come una mera occasione di riscatto personale, ma piuttosto come una componente fondamentale della sua crescita e affermazione. Riflettendo sul presente, ha condiviso le sue emozioni riguardo al ritorno nella sua città natale: "Oggi, tornare a Fiume, mi fa sentire ormai un estraneo a casa anche se, ovviamente, regala emozioni positive".

Ha poi lanciato un appello vibrante per la conservazione dell'identità culturale: "Siamo chiamati ad avviare un ritorno culturale, a tenere viva la memoria e la cultura italiana a Fiume, per combattere ogni forma di negazionismo e di revisionismo dei fatti storici accaduti, presente, purtroppo, anche in Italia". Un messaggio forte e chiaro contro l'oblio e la distorsione della verità storica.

L'impegno delle istituzioni venete

La conferenza ha visto anche l'intervento del vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco. Egli ha voluto rimarcare come la vicenda umana e sportiva di Abdon Pamich incarni perfettamente l'integrazione tra eccellenza sportiva e profondità umana. "La vita di Abdon Pamich tiene insieme queste due dimensioni: la grandezza sportiva e la profondità umana.

È la dimostrazione che anche da una storia segnata dal dolore può nascere un percorso di riscatto, di impegno, di eccellenza", ha dichiarato Rucco, sottolineando il valore esemplare della testimonianza di Pamich.

L'evento si è concluso con un momento di profonda riflessione sull'importanza della memoria storica e sul contributo insostituibile che lo sport può offrire nella costruzione di una società più consapevole, inclusiva e attenta alle proprie radici. Mantenere vivo il ricordo delle vicende che hanno segnato la storia italiana del Novecento, in particolare quelle legate al confine orientale, è un impegno costante che trova nello sport un alleato inaspettato ma potente.