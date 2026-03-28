Pedro Acosta ha conquistato il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, sul suggestivo circuito del COTA (Circuit of the Americas) ad Austin. Il giovane pilota spagnolo del team KTM si è dichiarato soddisfatto della sua prestazione, che gli ha permesso di assicurarsi un posto in prima fila in una sessione estremamente competitiva e ricca di record.

La pole position è stata appannaggio di Fabio Di Giannantonio, che ha stabilito un nuovo record della pista con un tempo di 2:00.136.

Ha preceduto Marco Bezzecchi di 193 millesimi e lo stesso Pedro Acosta di 349 millesimi. La seconda fila vedrà partire Pecco Bagnaia, quarto a 427 millesimi, seguito da Joan Mir e Marc Marquez, che ha chiuso la seconda fila a 501 millesimi. La top ten è stata completata da Jorge Martin (settimo a 560 millesimi), Alex Marquez (ottavo a 629 millesimi), Luca Marini (nono a 755 millesimi) e Fermin Aldeguer (decimo a 878 millesimi).

Le impressioni di Acosta dopo la qualifica

Al termine della sessione di qualifica, Pedro Acosta ha condiviso le sue prime impressioni, mostrando un cauto ottimismo: “Non male! Ho centrato una prima fila importante anche se il distacco non è di poco conto. Ad ogni modo sono soddisfatto e vedremo come andranno le cose in gara.

Mi sembra che Aprilia e Ducati siano molto forti e lo siano con tutti i piloti. I nostri miglioramenti? Stiamo lavorando tantissimo e si sta vedendo anche pensando alla velocità di punta. Le condizioni della giornata sono anche venute nella nostra direzione. Vedremo come andranno le cose nella Sprint Race”.

Il pilota spagnolo ha evidenziato l'intenso lavoro svolto dal team KTM, che sta portando a progressi significativi, in particolare per quanto riguarda la velocità di punta e la competitività generale della moto. Acosta si è mostrato realista riguardo alle prospettive per la Sprint Race, riconoscendo la notevole forza dimostrata da Ducati e Aprilia, ma mantenendo fiducia nei continui miglioramenti della sua moto.

Acosta e il futuro: il sogno Marquez e le sfide tecniche

A margine del weekend texano, Pedro Acosta ha affrontato anche temi legati al suo futuro e alle dinamiche del paddock. In un'intervista, il giovane talento ha parlato della possibilità di condividere un giorno il box con il pluricampione Marc Marquez, definendo tale prospettiva come “un sogno che si realizza”. Acosta ha inoltre fornito dettagli sulle novità tecniche introdotte da KTM, spiegando che alcuni aggiornamenti stanno contribuendo a rendere la moto più efficace sul rettilineo.

Nonostante i progressi, il pilota ha ammesso che Ducati e Aprilia continuano a rappresentare un punto di riferimento, grazie soprattutto all'ampia mole di dati e all'esperienza accumulata dai loro piloti di punta.

Acosta ha dichiarato: “Todavía nos falta comparado con Ducati y Aprilia porque sobre todo están cogiendo muchísima información de gente que está siempre en ese top 6. Es lo que nos falta ahora mismo a nosotros para poder dar más pasos entre una sesión y otra”. Questa affermazione sottolinea la necessità per KTM di colmare il divario in termini di raccolta dati e affinamento delle prestazioni tra una sessione e l'altra.

Il weekend di Austin, quindi, non solo ha confermato la costante crescita di Pedro Acosta e della sua KTM, ma ha anche evidenziato la sua consapevolezza delle sfide che lo attendono. La stima per Marc Marquez e l'aspirazione a correre al suo fianco evidenziano la mentalità ambiziosa del giovane spagnolo, pronto a confrontarsi con avversari di altissimo livello nel panorama della MotoGP.