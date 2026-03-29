Pedro Acosta ha conquistato il terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, la terza tappa del Mondiale MotoGP 2026, disputata sul celebre tracciato del Circuit of the Americas (COTA) ad Austin, Texas. La gara ha offerto intense emozioni tra sorpassi e cadute. La vittoria è andata a Jorge Martin, che ha preceduto Pecco Bagnaia, con Acosta a completare il podio, a 2.4 secondi dal vincitore.

Al termine della gara, il giovane pilota del team Red Bull KTM ha espresso soddisfazione per il podio, pur evidenziando le difficoltà in termini di velocità di punta rispetto ai rivali.

"Sapevo che sarebbe stato difficile sin dalle qualifiche contro Aprilia e Ducati. Siamo comunque soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti", ha dichiarato Acosta. "Sappiamo che ci manca ancora qualcosa per lottare per le vittorie. Sono consapevole che KTM sta lavorando al massimo per migliorare la velocità in pista. Speriamo di essere pronti per Jerez de la Frontera".

Le sfide in rettilineo e la prospettiva futura

Approfondendo l'analisi della prestazione della KTM, Acosta ha rimarcato la netta differenza di potenza rispetto a Ducati e Aprilia, evidente specialmente nei rettilinei. "Non è piacevole essere superati con tale facilità in rettilineo, ma sappiamo di perdere in modo evidente a livello di potenza contro Ducati e Aprilia.

Sono fiducioso che miglioreremo sotto questo aspetto", ha spiegato. Per la gara principale di domenica, il pilota ha anticipato: "Al posteriore penso che opteremo per la media, ma la lunga distanza non dovrebbe giocare a nostro favore". Un aspetto positivo è stata la performance di Enea Bastianini: "Vedere Enea Bastianini così veloce è stato un ottimo spunto. Non vedo l’ora di analizzare i suoi dati".

Il quadro del Gran Premio degli Stati Uniti 2026

Il Gran Premio degli Stati Uniti, terza tappa del Campionato Mondiale MotoGP 2026, si è svolto sul Circuit of the Americas, un impianto permanente di 5,513 chilometri. La pole position nella MotoGP è stata conquistata da Fabio Di Giannantonio su Ducati, con un tempo di 2:00.136.

L'evento, ufficialmente denominato Red Bull Grand Prix of the United States, conferma la centralità del circuito texano nel calendario. L'attenzione si sposta ora su Jerez de la Frontera, dove Acosta e il team KTM cercheranno di ridurre il divario di velocità rispetto ai rivali.